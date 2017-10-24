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Dünyanın hem en hızlısı hem de en büyüğü Marmaris'te!

İHA
24.10.2017 - 15:57 | Son Güncelleme:

Silver Fast adlı dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı unvanına sahip 80 milyon euroluk yat, Muğla Marmaris’e yakıt almak için geldi.

Üst düzey yatçılık hizmetleri ile ünlü Burgess firmasına ait 80 milyon euroluk "Silver Fast" yatı Marmaris Limanı’na bağlandı. Charter yat firması Burgess’e ait 77 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı "Silver Fast" isimli yat, akşam saatlerinde körfezden giriş yaptı.

Uzaktan gri rengiyle askeri gemi görünümüyle dikkati çeken yatın Singapur’dan Süveyş Kanalı’nı geçerek yakıt ikmali için ilçeye geldiği öğrenildi.10 gün boyunca limanda kalacağı öğrenilen Yata Aliağa rafinerisinden gümrüksüz yakıt ikmalinin yapılacağı kaydedildi.

Dünyanın hem en hızlısı hem de en büyüğü Marmariste

Avustralyalı süper yat üreticisi Silveryachts’ın ürettiği ve içerisinde her türlü lüks ile konforu barından yatın haftalık kirası yaklaşık 2 milyon 400 bin lira, bedeli de 80 milyon euro. Espen Qeino tarafından 2015 yılında dizayn edilen yatın ana güvertesinde panoramik büyük pencereler bulunuyor. İçerisinde sinema salonu, fitness salonu, spa, sauna, masaj odası, güzellik salonu, jakuzi, kış bahçesi, çalışma odası, özel güneşlenme bölümü, master suit, banyolar, giyinme odası, 20 kişilik yemek salonu, 70 bin wat gücünde ses sistemi bulunan Silver Fast, dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı unvanına sahip.

Etiketler: Silver Fast marmaris , Silver Fast yatı
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