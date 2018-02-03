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Dünyanın gözü ondaydı... 4 yıllık görevi sona erdi! Yeni işine 5 Şubat'ta başlıyor

AA
03.02.2018 - 09:15 | Son Güncelleme:

4 yıllık Fed Başkanlığı dönemi resmi olarak bugün sona erecek Yellen, 5 Şubat'tan itibaren Brooking Enstitüsünde kıdemli uzman olarak çalışmaya başlayacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen’in, görevini tamamlamasının ardından ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından Brookings Enstitüsünde görev alacağı bildirildi. 

Başkent Washington’da bulunan Brooking Enstitüsünden yapılan açıklamada, 4 yıllık başkanlık dönemi resmi olarak bugün sona erecek Yellen’in, 5 Şubat'tan itibaren kıdemli uzman olarak kuruluşta çalışmaya başlayacağı belirtildi. 

Selefi Ben Bernanke’nin yolunu izleyerek Brookings’in kadrosunda yer almayı kabul eden Yellen, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Brookings Enstitüsü’ne katılmaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Dünyanın gözü ondaydı... 4 yıllık görevi sona erdi Yeni işine 5 Şubatta başlıyor

Yellen, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini yeniden başkanlığa aday göstermemesinin ardından Fed'den tamamen ayrılacağını açıklamıştı. Fed'in ilk kadın Başkanı Yellen'in istifa etmemesi halinde 2024'e kadar yönetim kurulu üyesi olarak kurumda kalma hakkı bulunuyordu. 

Yellen'in 4 yıl süren başkanlık döneminde özellikle istihdam alanında çok iyi iş çıkardığını düşünen ekonomistler, Fed'in ilk kadın başkanının, halefi Jerome Powell'a başarılı bir miras bıraktığını vurguluyor.

Trump'ın Fed Başkanı seçtiği Powell, yeni görevine 5 Şubat Pazartesi başlayacak. 

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