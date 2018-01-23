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    Dünyanın gözü Afrin’de

    Selçuk ŞAMİLOĞLU/HÜRRİYET SINIRDA
    23.01.2018 - 01:35 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD’nin kontrolünde olan Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlattığı ‘Zeytin Dalı’ harekâtı dünya gündeminde önemli yer tutuyor.

    Yabancı basın haber ve analizleriyle bölgedeki sıcak gelişmeleri takip ediyor. Dün onlarca basın mensubu TSK’ya ait tankların sınırdan Afrin’e geçişini görüntüledi.

    Etiketler: Afrin , türkiye
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