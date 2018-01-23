Dünyanın gözü Afrin’de

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD’nin kontrolünde olan Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlattığı ‘Zeytin Dalı’ harekâtı dünya gündeminde önemli yer tutuyor.
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