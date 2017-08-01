Dünyanın göz kamaştırıcı güzellikteki 10 sahili

1- Panari Adası

Japonya'da bulunan Panari Adası açık turkuaz rengi denizi ve yemyeşil kayalıkları ile adeta cennetten bir köşe. Adada yaşam olmadığı için bu muhteşem sahilleri keşfetmek için tekne ile adaya gitmeniz gerekiyor. Sonrasında ise sizi göz alıcı bir sahil karşılıyor.







2- Bora Bora Adaları

Fransız Polinezyası'nda yer alan Bora Bora adaları, dünyanın en güzel sahillerinden biri. Egzotik balayı tatili denince akla ilk gelen yerlerden olan bu adalar gerçek tropik ada ruhunu deneyimleyebileceğiniz güzellikler vadediyor. Ahşap suitlerde konaklayarak palmiye ve hindistan cevizi ağaçları arasında dinlenirken buradan ayrılmak istemeyeceksiniz.





3- Hürmüz Adası

İran'da bulunan Hürmüz adası, Fars körfezi sınırlarında yer alıyor. Adada siyah kumlar ve taşlar göze çarpıyor. Volkanik bir olay sonucu oluşan bu siyah hazine, adaya bambaşka bir görünüm veriyor. Berrak denizi ile ünlü olan bu ada aynı zamanda kutsal bölge unvanı da almış.







4- Sabah Sahili

Doğu Malezya bölgesinde bulunan ünlü Sabah sahilleri, kristal görünümlü denizi ile herkesi kendine hayran bırakıyor. Dalış rotası olarak da sıklıkla tercih edilen bu sahillerde her anı keyifli geçirmek mümkün.









5- Navagio Plajı

Yunanistan'da bulunan Navagio, dik yamaçlarla kaplı olan bir sahil bölgesi. Beyaz kumsalın mavi denizle tamamlandığı bu sahilde ayrıca eski zamanlara ait olan bir batık gemi de bulunuyor.







6- Balos Plajı

Girit'te yer alan Hanya şehrine yakın olan Balos Plajı, lagün plajı olarak oldukça dikkat çekici bir atmosfere sahip. Plaja bir noktaya kadar araçla giderek sonrasında ise yürüyerek ulaşmak ayrı bir görsel şölen yaşatıyor. Ayrıca Balos plajına yakın olan kasabalardan da adaya düzenli tekne turları yapılıyor.









7- Cala Macarelleta

İspanya Balear adaları üzerinde bulunan Cala Macarelleta sahili, küçük bir koyun harikulade güzelliklere sahip olabileceğini kanıtlıyor. Ormanların içinde çakıl taşları ve berrak bir denizin eşlik ettiği bu kumsal tekne turları ile de keşfedilebiliyor.





8- Palawan

Palawan, sarp kayalıkların arasında mavinin her tonunu görebileceğiniz denizi ile muhteşem bir güzellik sunuyor. Filipinler'e bağlı olan ada doğal yaşamın da hüküm sürdüğü bir yer. Kireç taşlarının oluşturduğu doğal güzelliğe hayran kalacaksınız.









9- Maldivler

Hint Okyanusu üzerinde bulunan Maldivler, göz alabildiğine mavi denizi ve beyaz kumsallarıyla dünyaca ünlü bir yer. Maldiv adaları balayı çiftlerinin de ilk tercihleri arasında yer alıyor. Kasım ve nisan ayları arası ise adayı keşfetmek için en doğru zaman.







10- Primosten

Hırvatistan üzerinde bulunan Primosten sahili Akdeniz'in en ilgi çekici sahilleri arasında bulunuyor. Dalmaçya sahilleri diye adlandırılan bölge Hırvatistan'a gelen turistlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor. Şıkır şıkır sularda yüzmek ise ayrı bir keyif haline geliyor.