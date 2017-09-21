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    Dünyanın en zengin kadını öldü

    AA
    21.09.2017 - 20:16 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 20:42

    Fransız iş kadını ve dünyaca ünlü kozmetik markası L'Oreal'in sahibi Liliane Bettencourt, Paris'te yaşamını yitirdi. Bettencourt'un hayatını kaybettiğini, kızı Françoise Bettencourt-Meyers, yayınladığı bir basın açıklamasıyla duyurdu.

    Açıklamada, 94 yaşındaki Bettencourt'un, dün gece Paris'teki evinde hayatını kaybettiği kaydedilerek, 21 Ekim'de 95 yaşına gireceği belirtildi.

    Forbes dergisi tarafından dünyanın en zengin 14. kişisi seçilen Bettencourt, 33 milyar avroluk servetiyle dünyanın en zengin kadını unvanının da sahibi olmuştu.

    1922'de doğan Bettencourt, 14 yaşında iş hayatına atıldı ve uzun yıllar kozmetik alanındaki aile şirketinde sekreterlik yaptı. Babasının 1957'de ölümü üzerine L'Oreal kozmetik devinin sahibi oldu. Fransa sağının önemli hükümetlerinde bakanlık yapan Andre Bettencourt ile evlenen milyarder iş kadını, eşinin 2007'de ölümünden sonra zor günler geçirmiş ve adı skandallara karışmıştı.

     

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    Etiketler: Loreal , Fransa , Kozmetik sektörü
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