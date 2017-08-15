Dünyanın en zengin ismi tüm hisselerini sattı

ABD'li milyarder Warren Buffett'ın yatırım danışmanlığı şirketi Berkshire Hathaway, ülkenin en büyük dördüncü elektrik dağıtım şirketi General Electric'teki (GE) tüm hisselerini elden çıkardı. Şirket, GE'nin 10,6 milyon hissesine sahipti.

Ancak Nebraska merkezli şirket, hisse değeri bu yıl yüzde 20 düşen GE ile bağını tamamen kesmiş değil. Zira, pazartesi açıklanan beyannameye göre GE'nin finansal kolu Synchrony Financial'ın 17,5 milyon hissesi Berkshire Hathaway'in portföyüne katıldı. Yıl başından bu yana yüzde 18 gerileyen Synchrony hisseleri, "Buffett" haberinden sonra yüzde 4 yükseldi.

Berkshire , Synchrony Financial'ın yanı sıra mortgage kredisi sağlayıcısı şirket Store Capital'den de 418,1 milyon dolarlık hisse satın aldı.

IBM ve Wells Fargo'daki paylarını düşüren Warren Buffett imparatorluğu, ikinci çeyrekte General Motors'taki hisselerini yüzde 20 artırdı.

Warren Buffett'ın General Electric kararı, şirketin 16 yıllık CEO'su Jeff Immelt'in 1 Ağustos'ta görevini GE Healthcare CEO'su John Flannery'ne devretmesinden sonra geldi.

Buffett, küresel kriz döneminde GE'ye 3 milyar dolar yatırmıştı.