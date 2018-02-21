Dünyanın en zengin insanından 10 bin yıllık saat

10 bin yıl boyunca çalışacak olan güneş öğlenine senkronize edilen mekanik saat, gücünü gece ve gündüz döngülerinden alırken uzun vadeli düşünme için bir sembol olacak. Bu saatin fikir temelleri aslında 1995 yılında Wired dergisine Danny Hillis tarafından atılmış. 10 bin yıl saati fikri, insanlığın ve gezegenin uzun vadeli geleceğini düşünmenin bir yolu olarak görülüyor. Fikri büyüten Long Now Foundation ve Hillis ise bu saatin çalışan bir versiyonu için iş birliğine gitmiş. Bu arada tanımayanlar için Hillis’in bilgisayar bilimi hakkında kitapları ile bilinen önemli bir mucit ve bilim insanı olduğunu not olarak düşelim.

Grup tarafından çeşitli prototipler inşa edilmiş. Öte yandan Hillis tarafından tasarlanan Amazon CEO’su Jeff Bezos’un saati tam ölçekli olarak çalışan ilk saat olacak. Son birkaç yıldır saatin parçalarının üretimi ve dağın bileşenleri depolaması için oyulması işlemleri gerçekleştirilmiş. shiftdelete'in haberine göre sonunda 150 metre yüksekliğindeki dev mekanizmanın kurulum süreci gerçekleştirilmeye başlandı. Dağın içindeki 5 oda boyutundaki yıldönümü çemberlerinde 1 yıl, 10 yıl, 100 yıl, 1000 yıl ve 10000 yıl bölümleri yer alıyor.

Saatin yıllar sonra tamamlandığında ziyaretçiler tarafından görülebileceği belirtiliyor.