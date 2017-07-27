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Dünyanın en zengin insanı değişti!

Hürriyet Haber
27 Temmuz 2017 - 17:39Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 19:14

Amazon'un hisselerindeki yükselme Jeff Bezos'u dünyanın en zengin insanları sıralamasında zirveye taşıdı. 53 yaşındaki girişimci bugün Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i 200 milyon dolar geride bırakarak Dünyanın En Zengin İnsanı oldu.

Dünyanın en zengin insanı Bill Gates'in tahtına Amazon'nun kurucusu Jeff Bezos oturdu.. Amerikalı elektronik ticaret sitesi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti şirketinin hisselerinin değerlenmesi sonucu 90.9 milyar doları geçti.

Bloomberg Richest Index'e göre 53 yaşındaki Bezos, bu rakamlar Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i geride bıraktı. Gates'in serveti ise bugün itibariyle 90.7 milyar dolar. Microsoft'un kurucusu Gates, Nisan 2013'ten beri En Zengin İnsan ünvanını taşıyordu.

Amazon'un hisseleri Mart ayından bu yana 16.5 milyar dolar değer kazandı. Amazon'un bu hafta içerisinde hisselerinin yüzde 2 oranında yükselmesi Jeff Bezos'un servetinen 2.2 milyar dolar daha eklemesine neden oldu.

Yıl başından bu yana servetini hızla büyüten Bezos, 4 ay önce de İspanyol tekstilci Amancio Ortega'yı geçerek sıralamada ikinciliğe yerleşmişti.

 

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Etiketler: Bill Gates , jeff bezos , dünyanın en zengin insanı
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