Dünyanın en zengin bekarları

Servetleri dudak uçuklatsa da aradıkları aşkı bir türlü bulamadılar. Onlar dünyanın en zengin isimleri, ancak konu evliliğe gelince şansları yaver gitmedi. Dünyanın en zengin bekarlarını sizin için sıraladık.

Snapchat'in kurucularından 28 yaşındaki Bobby Murphy, sadece 4.6 milyar dolarlık servetiyle değil, yakışıklılığıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Genç kızların radarında olan Murphy şu an için evlenmeyi düşünmediğini söylüyor.

Kendi kendine bilgisayar yazılımı programlamayı öğrenen ve New York üniversitesini yarıda bırakıp Twitter'ı kuran Jack Dorsey, 40 yaşında olmasına rağmen 1.88 milyar dolarlık bir serveti kısa sürede yapmayı başardı.

Ukrayna doğumlu Jan Koum, Whatsapp'ı kurup milyarder olmadan önce annesiyle yaşayıp temizlik işlerine yardım ediyordu. Şimdi ise 9.6 milyar dolarlık servetin ve dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamasının sahibi.

Eski vücut geliştiricisi Brian Chesky, 190'ın üzerinde ülkede istediğiniz tarzda ev bulmanızı sağlayan Airbnb sitesini kurarak 3.3 milyar dolarlık servet elde etti. Sitesinde listelenen 2 milyon evden herhangi biriyle tatil severleri etkilemeyi başarabilecek güce sahip.

Tom Persson, ucuz ve şık perakendeci H&M'i kuran dedesi sayesinde Avrupa'nın en genç milyarderlerinden biri oldu. Henüz 32 yaşında ve 2.4 milyar dolar değerinde kişisel servete sahip olan Persson, Londra Met Film Okulu'ndan mezun oldu. Şu an Stockholm'de yaşıyor ve film sektöründe çalışıyor.

Google'ın kurucularından Sergey Brin, 42.5 milyar dolarlık bir servetin tek başına sahibi. Kendisi gibi milyarder olan eşi Anne Wojcicki'den 2015 yılında boşanan 44 yaşındaki iş adamının bu evlilikten iki de çocuğu var.

Kemancı sevgilisinden 2016 yılında ayrılan Uber'in eski patronu Travis Kalanick, 40 yaşında ve 6.3 milyar dolarlık bir servete sahip.

Eva Maria Braun-Luedicke, 50 den fazla ülkede faaliyet gösteren Alman bir ilaç şirketindeki hissesiyle 1.5 milyar dolarlık kişisel servete sahip oldu. 30 yaşında ve ailesinin en genç üyelerinden olmasına rağmen en zenginlerinden.

Robert Pera başarılı kablosuz donanım üreticisi Ubiquiti Networks'ü sadece 30.000 $ ile 2005 yılında kurdu ve o zamandan beri başarılı bir şirket haline getirerek 3 milyar dolarlık servetin sahibi oldu.