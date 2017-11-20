Dünyanın En Zengin 25 Kadını

Dizilerde, filmlerde gördüğünüz lüks yaşantılar size abartılı gelebilir. Ancak gerçek hayatta bu servetin çok daha fazlasına sahip insanlar var. Dünya üzerinde ise en zengin insanların %20'sini kadınlar oluşturuyor. Bu kadınların kimi servetini eşi ya da ailesi dolayısıyla kazanmış, kimi ise kendi çabalarıyla bu zenginliği elde etmiş. Şimdi dünyanın en zengin kadınlarından bazılarını yakından tanıyalım...

1. Alice Walton

Dünyanın en zengin kadınlarından biri olan 68 yaşındaki Alice Walton, 1962 yılında kurulan Wal-Mart isimli perakende satış zincirinin sahibi. ABD'li Walton'un Forbes'in 2017 raporuna göre net serveti 46,1 milyar dolar.

2. Maria Franca Fissolo

Avrupa'nın en büyük çikolata fabrikalarından, Nutella'dan tanıyacağınız Ferrero markasının sahibi olan Maria Franca Fissolo 76 yaşında ve İtalya doğumlu. Kendisinin kişisel serveti son verilere göre 30,8 milyar dolar.

3. Jacqueline Mars

Mars şeker ve çikolata fabrikalarının üçte birine sahip Jacqueline Mars 78 yaşında. Dünyanın en zengin kadınları arasında sayılan Mars'ın kişisel serveti ise 27 milyar dolar.

4. Susanne Klatten

Almanya'nın birinci, dünyanın ise en zengin 4. kadını olan 55 yaşındaki Susanne Klatten, BMW'nin neredeyse %50'sine sahip. Bunun yanı sıra, ailesinden kalan Altana AG isimli kimya firmasının yarısının da sahibi. Klatten'in kişisel serveti ise yaklaşık 24 milyar dolar.

5. Laurene Powell Jobs

Apple'ın CEO'su olan merhum Steve Jobs'un eşi olan 54 yaşındaki Laurene Powell Jobs, hem Apple'da hem de Disney'de hissedar. Jobs'un kişisel serveti 20,6 milyar dolar.

6. Yang Huiyan

Listenin en genç isimlerinden olan 36 yaşındaki Yang Huiyan, babasının kurduğu müteahhitlik firması Country Gardens'ın hem %70'ine sahip, hem de firmanın yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak çalışıyor. Huiyan'ın net serveti ise 21,7 milyar dolar.

7. Iris Fontbona

Şili'li iş kadını Iris Fontbona, eşinden miras kalan, endüstri, finans ve madencilikte önemli yatırımlara sahip Luksic Group'un sahibi. Fontbona'nın net serveti 15,9 milyar dolar.

8. Charlene De Carvalho-Heineken

Dünyanın en büyük bira firmalarından Heineken'in dörtte birine sahip olan Charlene de Carvalho-Heineken, Hollanda doğumlu. Net serveti 15 milyar doları bulan Heineken, 63 yaşında.

9. Gina Rinehart

Maden kraliçesi olarak bilinen 63 yaşındaki Gina Rinehart, babasından kalan ve dünyanın en büyük demir rezervlerine sahip maden şirketini geliştirerek servetini katlayanlardan. Kendisinin kişisel net serveti 16,6 milyar dolar.

10. Abigail Johnson

Dedesinin uluslararası finans şirketi Fidelity'nin CEO'su olan Abigail Johnson 55 yaşında. Boston doğumlu iş kadınının kişisel serveti 17 milyar dolar.

11. Zhou Qunfei

Servetini tamamıyla kendi çabalarıyla elde eden Zhou Qunfei, Çinli ve fakir bir ailede büyümüş. Üniversitede muhasebe ve bilgisayar üzerine kurslar alarak kendini geliştiren Qunfei, 2006 senesinde dokunmatik ekran üreten Lens Technology firmasını kurmuş. Kendisinin kişisel serveti 12,6 milyar dolar.

12. Blair Parry-Okeden

Blair Parry-Okeden, meyda sektörünün öncülerinden olan Cox firmasının %25'ine sahip. Kişisel net serveti 11,8 milyar dolar olan Okeden 65 yaşında.

13. Katharine Rayner

Cox firmasının sadece %17'sine sahip olmasına rağmen, dünyanın en zengin kadınları listesine girmeye hak kazanan Rayner'in kişisel serveti 7,9 milyar dolar.

14. Margaretta Taylor

Ailesi Cox firmasının kurucularından olan Margaretta Taylor, firmada %17'lik bir hisseye sahip. Kişisel net serveti 7,9 milyar dolar.

15. Loretta Robinson

Kanadalı telekomünikasyon şirketi Rogers'ın kurucusu olan, Ted Rogers'ın eşi Loretta Robinson'un kişisel net serveti 8,3 milyar dolar.

16. Sandra Ortega Mera

Babası, Zara gibi birçok markayı bünyesinde bulunduran tekstil firması Inditex'in kurucusu olan Sandra Ortega Mera, 49 yaşında. Kişisel serveti tam olarak 7,1 milyar dolar.

17. Kirsten Rausing

Dedesi tarafından kurulan ünlü ambalaj firması Tetra Pak'ın varisi olan Kirsten Rausing, babasının tüm hisseleri satın alması sebebiyle firmanın tek sahibi. Net serveti 7,7 milyar doları bulan Rausing, 65 yaşında.

18. Eva Gonda De Rivera

Meksika'nın en büyük içecek firmalarından FEMSA'nın varislerinden biri olan Eva Gonda de Rivera da dünyanın en zengin kadınlarından. Kişisel net serveti 6,4 milyar dolar.

19. Carrie Perrodo

Evlenmeden önce modellik yapan Carrie Perrodo, eşine dünyanın en büyük aile şirketlerinden biri olan Perenco'yu kurarken en büyük desteği verdi. Eşi öldükten sonra firmanın varislerinden biri olan Perrodo'nun kişisel serveti 5,7 milyar dolar.

20. Savitri Jindal

Eşini kaybettikten sonra, Hindistan'ın en büyük enerji ve çelik üreticisi olan Jindal isimli firmanın başına geçen Savitri Jindal'ın net serveti 7,5 milyar dolar.

21. Wu Yajun

Mühendis olan Wu Yajun, kendi çabasıyla zengin olanlardan. Longford isimli inşaat firmasının kurucusu olan Yajun'un kişisel serveti tam olarak 7,1 milyar dolar.

22. Pauline Macmillan

Pauline Macmillan, 1865'te kurulan ve birçok alanda faaliyet gösteren Cargill isimli holdingin sadece %9 hissesine sahip olmasına rağmen dünyanın en zenginleri listesinde. Net serveti 7,1 milyar dolar.

23. Ann Walton Kroenke

Ünlü perakende zinciri Wal-Mart'ın varislerinden olan Ann Walton Kroenke 68 yaşında bir girişimci. Kişisel serveti ise 6,5 milyar dolar.

24. Marian Ilitch

Ünlü pizza zinciri Little Caesars'ın sahibi olan 84 yaşındaki Marian Ilitch'in net serveti 5,3 milyar dolar.

25. Shari Arison

Babası tarafından kurulan gemi şirketi Carnival Corporation'ın başında olan Shari Arison ABD doğumlu, İsrailli bir iş kadını. Şirketten gelen gelirinin yanı sıra kendi yatırım şirketleri ile İsrail bankalarına ortak. Kişisel serveti ise 5,4 milyar dolar.