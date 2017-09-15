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    Dünyanın en yaşlı kedisi Nutmeg öldü!

    Hürriyet Haber
    15.09.2017 - 10:26 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 10:26

    Dünyanın en yaşlı kedisi olduğu bilinen Nutmeg İngiltere'de 32 yaşında hayatını kaybetti.

    Dünyanın en yaşlı kedisi Nutmeg, 32 yaşında hayatını kaybetti. İngiltere'nin Gateshead kentinde yaşayan Liz ve Ian Finlay'in sahibi olduğu Nutmeg, 144 kedi yaşında öldü. Çift Nutmeg'i 1990 yıında bahçelerinde bulmuş, kediyi sahiplenmişlerdi.

    Ian Finlay Nutmeg ile ilgili "O bizim kedimiz değildi biz onun insanlarıydık. Bunu bize hiçbir zaman unutturmadı. Bunun onun uzun yaşamasının sırrı olduğunu düşünüyorum." dedi.

    Dünyanın en yaşlı kedisi Nutmeg öldü

    Nutmeg dünyanın en yaşlı kedisi olarak Guiness Rekorlar Kitabına girmişti. Kediler ortalama 15 yıl yaşıyor.

    Etiketler: ingiltere , kedi , Guiness Rekorlar Kitabı
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