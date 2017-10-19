Dünyanın en yaşlı kaplumbağası eşcinselmiş

Dişi sanılıp Frederica adı verilen kaplumbağaya şimdi Frederic deniyor. Atlantik Okyanusu’nun güneyindeki İngiltere’ye bağlı Saint Helena Adası’nda yaşayan Jonathan, 26 yıldır çiftleşme dönemini Frederica ile birlikte geçiriyordu. Kaplumbağa çift, birlikte yıllar geçirse de hiç yavruları olmadı. Kısa süre önce veterinerlerin bir lezyonu tedavi etmek için muayene ettiği Frederica’nın aslında erkek olduğunun ortaya çıkması büyük sürpriz oldu. Adada geçen yıl eşcinsel evliliklere izin veren bir tasarı hazırlanmıştı ancak yerel halkın tepkisi üzerine söz konusu tasarı geri çekilmişti.