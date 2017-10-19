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    Dünyanın en yaşlı kaplumbağası eşcinsel çıktı

    Hürriyet Haber
    19.10.2017 - 14:42 | Son Güncelleme:

    Dünyanın en yaşlı kaplumbağası 186 yaşındaki Jonathan’ın 1991’den beri birlikte olduğu sevgilisinin aslında bir erkek kaplumbağa olduğu ortaya çıktı.

    Dişi sanılıp Frederica adı verilen kaplumbağaya şimdi Frederic deniyor. Atlantik Okyanusu’nun güneyindeki İngiltere’ye bağlı Saint Helena Adası’nda yaşayan Jonathan, 26 yıldır çiftleşme dönemini Frederica ile birlikte geçiriyordu.

    Dünyanın en yaşlı kaplumbağası eşcinsel çıktı
    Frederica'nın ismi Frederic oldu.

    MUAYENEDE ANLAŞILDI

    Adaya dönemin valisine hediye olarak 1900’lerin başında getirilen Jonathan’ın yanına eş olarak da 1991’de Frederica getirildi. Kaplumbağa çift, birlikte yıllar geçirse de hiç yavruları olmadı. Kısa süre önce veterinerler, Frederica’daki bir lezyonu tedavi etmek için kaplumbağayı muayene etti. Muayenede Frederica’nın aslında bir erkek kaplumbağa olduğunun ortaya çıkması büyük bir sürpriz oldu.

    Dünyanın en yaşlı kaplumbağası eşcinsel çıktı
    Jonathan

    Saint Helena Adası’nda geçtiğimiz yıl eşcinsel evliliklere izin veren bir tasarı hazırlanmıştı ancak 4 bin 255 kişinin yaşadığı adadaki yerel halkın tepkisi üzerine söz konusu tasarı geri çekilmişti. 

    Etiketler: eşcinsel kaplumbağa , eşcinsel evlilik
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