Dünyanın en yaşanabilir 5 şehri

1- Viyana (Avusturya)

Avusturya'nın başkenti olan Viyana, ülkedeki en kalabalık ama aynı zamanda en küçük yüzölçümüne sahip eyalettir. Kültürel ve mimari mirasından dolayı, günümüzde en önemli turizm şehirlerinden birisi olarak anılmaktadır. Ama aslında bu şehir, sadece gezip görmek için değil yaşamak için de muhteşemdir. Sistematik işleyen bir ulaşım ağı, düzgün planlanmış yaşam alanları, eğitim ve kültür seviyesinin yüksekliği, yaşam koşulları gibi pek çok olumlu neden, Avusturya'yı dünyanın en yaşanabilir şehirlerden biri yapar.

2- Zürih (İsviçre)

İsviçre'nin en büyük şehri olan Zürih, hem çok kalabalık hem de çok turistik bir şehirdir. Gerek müzeleri, tarihi yapıları; gerekse doğal güzellikleri ile Zürih'te bir turist için gezilebilecek birçok yer bulunur. Peki ya yaşam? Burada yaşamak, gerçekten de güzel olsa gerek. Çünkü Zürih, en başta güvenliğiyle dikkat çeken ülkelerden. Ayrıca dünyanın yaşam kalitesi bakımından en gelişmiş şehri oluyor kendileri. Trafik düzenli akıyor, korna sesi duymak neredeyse imkansız. Ve her şey tıkır tıkır düzeninde işliyor... Daha ne olsun ki?

3- Auckland (Yeni Zelanda)

Bir Yeni Zelanda şehri olan Auckland, dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesinde her zaman ilk sıralarda yer alıyor. Çünkü bu huzurlu şehirde, stres yaratacak koşullardan uzak bir yaşam var. İstanbul'dan daha büyük bir alana yayılmış olmasına rağmen, şehrin içinde nerede olursanız olun 20 dakika içinde kendinizi harika bir plaja atabiliyorsunuz. Ya da muhteşem bir ormanda yürüyüşe çıkabiliyor veya yelkeninizle keyif yapabiliyorsunuz. Sakin insanlarla dolu olan bu şehirde, zaman oldukça yavaş akıyor...

4- Münih (Almanya)

Münih, insana aynı anda hem şehir hayatı hem de muhteşem bir doğa sunan bir Almanya şehri. Ve en önemlisi yaşam kalitesi en yüksek şehirlerden birisi. Burası, neşeli insanlarla dolu, şehir ve doğa yaşamının bir arada olduğu huzurlu bir kent. Ayrıca görkemli tarihi, doğal güzellikleri ve size her an her ihtiyacınızı karşılayabilme fırsatı tanıması da, Münih'i yaşamak için cazip kılan nedenlerden.

5- Vancouver (Kanada)

Dünyadaki tüm kargaşaya rağmen masumiyetini koruyan rüya şehirlerden bir tanesi de, Kanada'nın Vancouver şehri. Büyük bir şehir olmasına rağmen, düzenli cadde ve yolları sayesinde, istediğiniz her yeri kolaylıkla bulabilir ve istediğiniz her yere aynı kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Doğal güzellikleri ile insana, dünyanın hiçbir yerinde yaşayamayacağınız deneyimler yaşama şansı tanır. Düzenlidir, huzurludur ve insanına muhteşem bir kamu hizmeti sunar...