Dünyanın en uzun rekreasyon alanı olacak

Özellikle kış turizmine yönelik tesis ve yatırımlarla ön plana çıkan Bolu, önümüzdeki dönemde başta sağlık turizmi olmak üzere 12 ay turizme yaşayan bir kent olmaya hazırlanıyor.

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, bir grup basın mensubuna, belediyenin turizme yönelik projeleri ve öngörülen yatırımlar hakkında bilgi verdi. Yılmaz, şehirdeki sanayi tesislerinin şehir dışına taşımaya başladıklarını belirterek, bir belediye başkanı olarak kente özellikle turizm alanında yatırım yapmak isteyen herkese her türlü desteği vereceğini söyledi. Yatırımcılara belediyeye ait uygun arazileri de tahsis edeceğini dile getiren Yılmaz, nereye olursa olsun altyapı hizmetini de götüreceğini anlattı.

Dünya'nın haberine göre Türkiye’nin en çok kullanılan karayolu olan D-100 karayolunu şehrin güneyine taşıyacak projenin ihalesinin tamamlandığını belirten Yılmaz, bu alanın dünyanın şehir içindeki en büyük rekreasyon alanı haline getirileceğini kaydetti. Bolu’nun dünyanın yaşanabilir ilk 10 kenti arasına girmesi için başlatılan ve önümüzdeki dönemde başlayacak projeleri paylaşan Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, bu süreçte temel kriterlerinin doğayı koruyan ve doğa ile uyumlu projelere imza atmak olduğunu söyledi.

Bolu’nun tüm ilçeleriyle birlikte turizm şehri haline geleceğine değinen Alaaddin Yılmaz, belediye olarak çevreye saygı duyan turizm yatırımlarına her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden bazılarının yeni yatırım yapmak için başvuruda bulunduğu bilgisini veren Yılmaz, “Bolu’da özellikle sağlık turizmine yönelik çok önemli potansiyel bulunuyor. Çok kaliteli termal sularımız var. Bunları değerlendirmek isteyen girişimcileri şehrimize yatırım yapmaya çağırıyorum” dedi. Bu kapsamda belediyenin elinde bulunan uygun arazileri de yatırımcılara sunacaklarını aktaran Alaaddin Yılmaz, “Ayrıca altyapı konusunda belediye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Bizi ilgilendiren tüm altyapı hizmetlerini hızla yerine getireceğiz” diye konuştu.

İşletmesini 2 yıl önce aldıkları Gölcük Tabiat Parkı’nda bugüne kadar 5 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Yılmaz, gölün dibindeki balçık ve çamurun da belirli aralıklarla temizlenmeye devam ettiğini aktardı.

Gölcük’e 3 bin 258 metrelik teleferik hattı kurulacağını vurgulayan Yılmaz, 3 kilometrelik engebeli arazide kullanılmak üzere de dağ kızağı projesini ise 2017 sonunda bitireceklerini kaydetti.

Karacasu bölgesinde 85 dönümlük bir termal turizm projesini de hayata geçirmeye hazırlandıkları bilgisini veren Alaaddin Yılmaz, “Ayrıca ormanla bütünleşmiş fizik tedavi kampus alanı, termal turizm temalı odaklar, kaplıcalar ve sağlık merkezleri bu bölgede yer alacak. Off -road, moto-cross ve velodrom alanları ile bölge, spor turizminin de çekim noktası olacak” dedi.

DÜNYANIN EN UZUN REKREASYON ALANI

Çalışmaları bir süredir devam eden D-100 karayolunun şehrin güneyine taşınması projesi hakkında da bilgi veren Yılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yatırım programına alınan taşınma işinin ihalesinin tamamlandığını belirtti. Yolun taşınmasıyla şehir içi trafiğinin rahatlayacağını ve alanı artık belediyenin devralacağını aktaran Yılmaz, “Hemen ardından ‘Yeşil Yol’ projesini hayata geçireceğiz. Proje tamamlanınca dünyada şehrin tam ortasından geçen en uzun tek rekreasyon alanı burası olacak. Adına yakışır şekilde yeşillendirilerek ‘yeşil bir cazibe hattı’na dönüştürülecek proje içerisinde parklar, eğlenme, dinlenme, spor mekanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, alışveriş ve sanat merkezleri gibi farklı alanlar yer alacak” ifadelerini kullandı.

SANAYİ TESİSLERİ MODERN ALTYAPIYA KAVUŞACAK

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kentin arasında bulunan Bolu’nun bunlara alternatifl er sunma olanağına sahip olduğuna değinen Alaaddin Yılmaz, şehir içinde kalan sanayi tesislerinin yapılacak küçük sanayi sitelerine taşınacaklarını, ancak buraların aynı zamanda toplantıların düzenlenebileceği oteller ve diğer unsurlarla birlikte yaşam merkezi haline getirileceğini söyledi.

Yılmaz ayrıca 32 milyon lira değerindeki Yaşlılar Köyü projesi kapsamında 353 bin metrekarelik bir alanda yaşam merkezi kuracaklarını, burada 188 bungalov yanı sıra 1 odadan 4 adaya kadar çeşitli evler yapılacağını ve projeyle ilgili yatırımcılarla görüşmeye başladıklarını anlattı.