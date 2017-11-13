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Dünyanın en tehlikeli 5 yürüyüş yolu

İnsanoğlu olarak doğaya meydan okumayı seviyoruz. Damarlarımızdaki adrenalin hiç dinmesin istiyor, yürüyeceğimiz yolların bile başımıza neler getirebileceğini önemsemiyoruz. Hepimiz böyle değiliz ama dünyanın en tehlikeli yürüyüş rotalarına korkmadan çıkan bir çok insan bu duyguları yaşıyor.

Hürriyet Haber
13.11.2017 - 11:21 | Son Güncelleme :

Dünyanın en tehlikeli 5 yürüyüş yolu
Half Dome, Mist Trail, California
California’da yer alan bu parkurda şimdiye kadar 60’dan fazla insan hayatını kaybetti. Son 10 içinde en az 5 kişi özellikle yağmurdan kayganlaşan kayalardan düşerek yaşamını yitirdi. Yürüyüş parkurunun son bölümünde çelik kablolar tırmananlara yardımcı olsa da özellikle yağmur yağdığında kayganlaşan kayalar ciddi anlamda risk oluşturuyor.

 

Dünyanın en tehlikeli 5 yürüyüş yolu
Dua Hua Shan, Çin
Bir saç gibi parça parça yükselen yolda sizi paslanmış civiler ve yüzlerce metre yüksekliğinde bir uçurumun üzerinde sizi tutan çürüyen tahta plakalar tutuyor. Tam olarak bir istatistik tutulmasa da, dünyanın en tehlikeli yürüyüş parkurlarından biri olan Hua San’da yılda 100 kişinin öldüğü söyleniyor. Zaman zaman ahşap plakaların bile olmadığı ve yürüyüşçülerin taşa oyulmuş küçük noktalara basarak ilerlemesi gerektiğini düşünürsek bu oran son derece gerçekçi olabilir.

 

Dünyanın en tehlikeli 5 yürüyüş yolu
Striding Edge, Birleşik Krallık 
Striding Edge, İngiltere’deki en zor yürüyüş parkurlarından biridir. Bu parkurun en tehlikeli kısmı özellikle kış şartlarında Swirral Edge’e iniştir. Son derece kaygan olan bu kısımda ciddi hayati tehlike söz konusudur. Son dönemde evli bir çift zirve noktasında 400 feet aşağıya yuvarlanmış ancak hayatta kalmayı şans eseri başarmıştır.

 

Dünyanın en tehlikeli 5 yürüyüş yolu
El Caminito del Rey, İspanya
El Caminito del Rey havada asılı duran 100 metrelik bir yoldur. Bundan yüzyıl önce inşaa edilmiş yolun parçaları eskidiğinden zamanla daha da tehlikeli bir hal almıştır. 2000 yılında bir grup maceraperestin ölümünden sonra ise yol tamir edilmiş ve yeniden ziyarete açılmıştır. Şimdilerde ziyaretçi sayısı 600 kişiye ulaşmıştır.

 

Dünyanın en tehlikeli 5 yürüyüş yoluLabirent, Canyonlands Ulusal Parkı, Utah
Labirent’te henüz bir can kaybı yaşanmamış olmasına rağmen hala dünyanın en tehlikeli yürüyüş parkurlarından biridir. Yürüyüş alanı çok geniş olduğundan bu parkurda başınıza bir şey geldiğinde size yardım gelmesi 3 gün sürebilir. Üstelik bölgede her bir yol ölü bir noktada biter ve bu nedenle adına labirent denmektedir. Ayrıca sizi kaya düşmesi, ölümcül sel felaketi gibi bir çok tatsız durumda karşılayabilir.

Etiketler: Yolculuk , Korku
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