Dünyanın en pahalı iPhone X'i: Fiyatı şoke edecek

Rusya merkezli Caviar, akıllı telefonunun herkesinden farklı olmasını isteyenler için popüler amiral gemilerinin daha pahalı özel yapımlarını hazırlıyor. Şirketin son ürünü de tahmin edeceğiniz ön siparişlerini almaya başladığı gibi lüks iPhone X modeli.

Üründe Rus üretimi MiG-35 savaş jetlerinde, Satan ICBM füze fırlatma platformu ve T-14 tanklarında kullanılan titanyum bir kasa sunuluyor. Ek olarak, lüks modelde Rusya’nın Magadan bölgesine düşen meteorlardan alınan Seymchan taşlarına da yer veriliyor. Kulağa oldukça çılgın geliyor değil mi?







Kullanıcıların pahalı cihazlarını özelleştirmesi için de olanak sunuluyor. Cihazın arka tarafına altın kaplama olarak çeşitli ülke bayrakları ve hatta Vladimir Putin ya da Donald Trump yüzleri eklemek mümkün.

shiftdelete'in haberine göre bu kadar lüks için biçilen fiyatsa 4,500 dolar yani yaklaşık olarak 16,000 TL. Caviar tarafından iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için de 3,000 dolarlık lüks seçenekler sunulduğunu da not olarak düşelim.