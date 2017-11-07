Dünyanın en pahalı iPhone X'i: Cepler fena yanacak!

Apple'ın 1.000 dolarlık iPhone X'u için seçeneklerinizi sadece Gümüş ve Uzay Grisi ile sınırlandırmasından hoşnut değilseniz yeni bir seçeneğiniz daha var. Ama bu seçenek, herkesin hoşuna gitmeyebilir.

Eğer dikkatleri üzerinize çekmek istiyorsanız, iPhone X'un 24K Altın kaplama sürümünü incelemek isteyebilirsiniz. 6329 AED (Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi – yaklaşık olarak 1.725 dolar) fiyatına sahip olan 256GB modeli Apple'ın "normal" iPhone X modelinden yaklaşık olarak 1600 AED daha pahalı.





Bu telefonun temel olarak iPhone X'un Uzay Grisi sürümünün metalik çerçevesinin 24K altın ile kaplanmış hali olduğu söylenebilir. Telefonun 15 Kasım tarihinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nde piyasada olacak.

Bu iPhone X, altın kaplaması dışında normal bir 5.8 inçlik Super Retina ekranlı, TrueDepth Kameralı ve A11 Bionic çipsetli bir iPhone X ile aynı özelliklere sahip. Yani vereceğiniz paranın karşılığında alacaklarınız, pratikte pek farklı değil.



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