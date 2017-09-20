Dünyanın en küçük kombisi

Bu alanda önemli Ar-Ge çalışmalarına imza attıklarını anlatan Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, “Daikin Avrupa Tasarım Merkezi EDC ve Türkiye’deki Ar-Ge mühendislerinin 3 yıllık çalışması sonucunda ortaya çıkan ve eni 40 cm., boyu 59 cm., derinliği 25.5 cm. ağırlığı ise 27 kg. olan Daikin Premix Kombi, segmentinin ‘en küçük hacimli yoğuşmalı’ kombisi oldu. Bu kombi ile ilk kez doğalgaz ile çalışan bir cihaz Daikin markası ile piyasaya çıktı. 7 milyon liralık yatırımla ortaya çıkan kombi serisi genişletilecek. 2020 yılına kadar ısıtma grubuna 5 milyon liralık yatırım daha yapılacak” dedi. Hasan Önder, şöyle konuştu: “Daikin Türkiye olarak ciromuzu 202 milyon liradan 1 milyar liraya, çalışan sayımızı 424 kişiden 1.075 kişiye, ihracatımızı 10 milyon dolar seviyesinden 100 milyon dolara çıkararak rekor bir büyümeye imza attık. Daikin 2011 yılında Türkiye’de Airfel’i alarak doğrudan yatırımcı olurken, çok güçlü bir ısıtma know how’unu da bünyesine kattı. Bu güçlü yapı Daikin’in dünya ısıtma pazarındaki gücünü artırırken Daikin Türkiye olarak biz de, sahip olduğumuz bilgi ve deneyimi kullanabileceğimiz, markamıza değer katacak çalışmaları başlattık. Daikin dünyada Ar-Ge’si çok güçlü bir kuruluş. Bu nedenle dünyanın en büyük fizik laboratuvarı olan CERN’de bile Daikin tercih ediliyor. ”