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    Dünyanın en küçük cep telefonu

    Hürriyet Haber
    27.12.2017 - 15:06 | Son Güncelleme:

    Ekran boyutu daha büyük akıllı telefonların moda olduğu bir dönemde, Zanco Tiny T1 dünyanın en küçük telefonu olarak karşımıza çıkıyor.

    Oyuncak gibi gözüken telefon, sesli arama ve metin mesajı gibi iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilecek özelliklere sahip. Tiny T1'in eksiksiz sayısal klavyesi ve 64x32 piksel çözünürlüğünde küçük bir OLED ekranı bulunuyor. Sadece 13 gram ağırlığına sahip olan cihaz, 21x46.7 milimetre boyutlarında. Nano sim kart ile uyumlu olan ürün, microUSB üzerinden de şarj edilebiliyor.

    300 kayıtlık telefon rehberine sahip olan Tiny T1, en yakın zamandaki 50 arama ve 50 SMS mesajini kaydedebiliyor. 32 RAM+ 32 ROM flaş depolamaya sahip olan telefonun 40 doların altında bir fiyatı bulunuyor. Kickstarter üzerinden destek bekleyen ürün, 25 bin sterlin olan hedefini şuan üçe katlamış durumda. Satılan ürünlerin teslimatlarının ise Mayıs 2018 içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

    Etiketler: Zanco Tiny T1 , En küçük telefon , Dünyanın en küçük telefonu
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