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Dünyanın en küçük 6 hayvanı

Her şeyin küçüğü güzel, bu bir gerçek. Bu nedenle her türlü canlının yavrusuna bayılıyoruz. Ancak bir erişkin boyuta ulaşmış ancak yine de bir yavrudan bile küçük duran hayvanlar var ki onlar bir başka. İşte size hayal ettiğinizde bile içinizi gıdıklayacak dünyanın en küçük hayvanları listesi.

Doğan BURDA
18.12.2017 - 16:22 | Son Güncelleme :

En küçük köpek sadece 12,4 cm

ABD’nin Massachusettes eyaletinde yaşayan bu sevimli Chihuahua cinsi köpeğin adı Ducky. Ducky’nin boyu ise sadece 12,4 cm ve ağırlığı da 635 gram. Bu özellikleri nedeniyle Guinnes Rekorlar Kitabı’na girmeyi haketmiş ve dünyanın en küçük köpeği ünvanını almış. Küçük bir cins olmalarıyla bilinen Chihuahuaların daha da miniği bu sevimli köpeği insan avucuna oturtup parmağıyla sevmek istiyor değil mi?

Dünyanın en küçük 6 hayvanı

Dünyanın en küçük kedisi 15,5 cm

İşte karşınızda dünyanın en küçük kedisi olan Mr. Peebles! Kendisi Illinois’te yaşıyor ve 1,36 kg ağırlığı, 15,5 cm boyutlarıyla dünyanın en küçük kedisi olma ünvanını Guinnes Rekorlar Kitabı’na adını yazdırarak aldı. Bir lokma kedi isteyenler için adeta bir rüya.

Dünyanın en küçük 6 hayvanı

Dünyanın en küçük balığı 7,9 mm

Söz konusu balıklar olunca artık cm’lerden mm’lere geçiyoruz. Evet, yanlış duymadınız, dünyanın en küçük balığı ünvanına sahip balığımızın boyu sadece 7,9 mm. Sazan balığı ailesine ait olan ve Paedocypris Progenetica ismiyle anılan bu balık aynı zamanda omurgalılar sınıfının da en küçük hayvanı.

Dünyanın en küçük 6 hayvanı

Dünyanın en küçük hamsterı 2,5 cm

50 kuruşun üzerine rahatlıkla oturtabileceğiniz PeeWee sadece 2,5 cm boyunda bir hamster. Diğer kardeşleri büyüyüp salınıp 10-12 cm büyüklüğüne erişirken kendisi o minicik boyunda kalmış. İyi ki de kalmış dememek elde değil. Dünyanın en sevimli hamster’ı olmamış mı?

Dünyanın en küçük 6 hayvanı

Dünyanın en küçük atı 43,18 cm

Paul ve Kay Goessling’in işi minyatür atlar üretmek. Ancak karşılarında 43,18 cm’lik bu atı gördüklerinde onlar bile şok olmuşlar. 27,2 kg ağırlığında ve 43,18 cm uzunluğundaki bu atın ismini Thumbelina koymuşlar. Tumbelina kayıtlara geçmiş dünyanın en küçük atı.

Dünyanın en küçük 6 hayvanı

Dünyanın en küçük yılanı 10,1 cm

Siz kendisiyle karşılaştığınızda onu bir tırtıl ya da solucan sanabilirsiniz ancak o tüm ihtişamıyla bir yılandır. Evet, dünyanın en küçük yılan cinsi olarak bilinen Leptotyphlops Carlae’nin boyu 10,1 cm’den daha küçük  olabiliyor.

Dünyanın en küçük 6 hayvanı

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