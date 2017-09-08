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    Dünyanın en küçüğü: Nvidia GTX 1080

    Hürriyet Haber
    08.09.2017 - 08:07 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 08:07

    Kasanın içinde büyük yer kaplayan dev gibi ekran kartlarını unutun! İşte dünyanın en küçük NVIDIA GeForce GTX 1080 ekran kartı...

    NVIDIA'nın GTX 1080 ekran kartı oyuncuların kuşkusuz gözdesi. Özellikle bu ekran kartıyla SLI yapanlar oyun noktasında büyük keyif yaşarken, GTX 1080 Ti'ı da tercih edenler olmuyor değil elbette. Evet, her iki kart da büyük işler başarıyor, fakat bunun için büyük bir kasayı veya uzay sistemleri gözetiyorlar. Zira boyutları oldukça büyük. Fakat Gigabyte, tanıttığı yeni GTX 1080 ekran kartıyla işleri değiştiriyor.

    Gigabyte'ın yüksek performanslı ve küçük form faktörlü GTX 1080 grafik kartı, yalnızca 169 mm uzunluğunda. Böylece 170x170 mm'li mITX kasalara cuk diye oturan bu kart, orijinal GTX 1080 GPU'nun tüm özelliklerini koruyor. Gigabyte'tan önce "dünyanın en küçüğü" koltuğunda ise Zotac oturuyordu. Zotac'ın kartının uzunluğu ise 211 mm idi. Bu arada orijinal GTX 1080'in boyutu ise 26.7 cm.

    Gigabyte GTX 1080 Mini, tek 8-pin güç konektöründen güç sağlıyor. 1607 MHz'lik taban frekansta çalışan kart, tavan frekans noktasında 1733 MHz'e erişebiliyor. OC Modu ile 1771 MHz'lere erişebilen kart, 8 GB GDDR5X belleklerden güç alıyor.

    Gigabyte GTX 1080 Mini, şu anda bu boyutlarda satın alabileceğiniz en hızlı ekran kartı. Ona rakip olabilecek AMD'nin R9 Nano'su artık üretimde değil. Gigabyte GTX 1080 Mini'nin fiyatı ise henüz belli değil. Önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

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    Etiketler: nvidia , ekran kartı , Nvidia GTX 1080
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