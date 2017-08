Dünyanın en iyi üniversitelerinden birine kabul edildi

Bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans Programı mezunu Esra Şahin, 150 yıllık eğitim geçmişine sahip the University of Illinois at Urbana-Champaign’de doktora programına kabul edildi. Şahin, dünyada insan gelişimi ve aile üzerine çalışma yapan 52 araştırma merkezi arasında eğitim, yayın ve uluslararası ilişkiler açısından 2’inci en iyi programa bu yıl kabul edilen tek Türk öğrenci olmayı başardı.

Ortaokul öğrencisiyken, ‘insanlara nasıl faydalı olabilirim’ sorusuyla yola çıktığını anlatan Esra Şahin, "Ortaokul öğrencisiyken yolumu çizdim diyebilirim. Aklımda hep insanlara ve topluma nasıl fayda sağlayabilirim sorusu vardı. Bunun da en yolunun psikolojiden geçtiğine karar verdim ve psikoloji lisans eğitimimin ardından bu yıl Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans Programını tamamladım" dedi. GÖÇ VE MÜLTECİLERE YÖNELİK ARAŞTIRMALARA İMZA ATTI Yaşar Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitiminin yanı sıra proje asistanlığı da yapan başarılı öğrenci Şahin, "Yüksek lisans öğrenciliğimin yanı sıra göç ve mültecilere yönelik gerçekleştirilen araştırma ve projelerde görev aldım. Yaşar Üniversitesi Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) kapsamında mali destek gören bir proje ile kentleşme ve göç yoluyla çeşitlenen kültürel ortamlarda farklı kültürlere maruz kalmanın insanların psikolojik tutumlarını, yakın ilişkilerini ve yaratıcılıklarını nasıl etkilediğini araştırdık. Bunun yanı sıra Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Güngör’ün Türklerin Suriyeli mültecilere yönelik tutumlarını etkileyen faktörleri araştıran bir çalışmasında ise koordinatör olarak görev aldım. Şimdi ise 150 yıllık tarihiyle dünyanın köklü eğitim kurumlarından birine araştırma görevlisi olarak kabul edilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Burada ise aile ve kültür üzerine araştırmalar gerçekleştirmeyi hedefledim" diye konuştu.