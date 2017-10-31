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Haberler >Ekonomi>Dünyanın en iyi işverenleri belli oldu

Dünyanın en iyi işverenleri belli oldu

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Hürriyet Haber
31.10.2017 - 12:17
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Dünyanın en iyi işverenleri belli olduNext

56 ülkede ölçek ve sektör bağımsız şirketlere iş yeri inşa etmeleri ve geliştirmeleri konusunda destek veren Great Place to Work Enstitüsü, bu yıl yedinci kez düzenlenen Dünyanın En İyi İşverenleri listesini açıkladı

Etiketler: Marka , HM , HİLTON

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