Nasıl yani, şimdi dünyanın en iyi DJ’i bir Türk mü?

- 25 ülkede birden yapıldı yarışma. Her ülkede 100-150 kişi yarıştı. Birincileri Ibiza’da topladılar ve bir buçuk ay kampa aldılar. Biraz sert ve gergin bir kamptı. Finale üç ülke kaldı. Birinci biz olduk.

Fotoğraf: İbrahim Yurtbay

Neden gergindi kamp ortamı?

- Biraz geldiğiniz ülkeyle alakalı... Sana böyle bir tık daha soğuk yaklaşıyorlar. Kendini kabul ettirmen gerekiyor diğerlerine. Ben zamanla kırdım tabii o imajı. Luciano, Carl Cox gibi mentorlarımız vardı.

Ve geçen cuma final yapıldı ve sen hepsini geçip birinci oldun... Gitmeden önce umar mıydın böyle bir şey?

- Beklemiyor değildim, öyle söyleyeyim. Gitmeden önce röportaj vermiştim, “Gidip, alıp, geleceğim” diye...

Vay, bu ne özgüven... Sar başa: Nasıl başladı DJ’lik?

- Beş yıl önce beni bir seneliğine New York’a, dil okuluna gönderdiler. Parti, festival, kulüp falan kaytardım tabii. Orada gelişti. Türkiye’ye döndükten sonra kendime D&R’dan en basitinden bir miks cihazı aldım. Eve kapandım, kendi kendime çalışmaya başladım.

İlk hayranlar?

- Barış diye bir arkadaşım var. Ev partisi verecekti, “Sen çal” dedi. Öyle başladı. Sonra bu birkaç kez daha oldu. Sonra bir arkadaşım beni Maslak Arena’da 2 bin kişilik bir etkinliğe tavsiye etti. Oldu. Elim ayağım titriyordu. Sonra ufak ufak devam etti.

HÂLÂ YAPIM AŞAMASINDAYIM

Ne zaman kendi kendine “Ben artık DJ oldum” dedin?

- Bak hâlâ diyemem onu. Ben kendi müziğimi daha yeni yeni yapmaya başladım. Ancak o beğenildikten sonra böyle bir şey söyleyebilirim. Şu an hâlâ ‘yapım aşamasındayım’.

Tarzını nasıl tanımlarsın?

- Belirgin bir tarzım olmasını çok istemiyorum. FG DJ’iyim ben, orada tech house ve techno çalıyorum. Ama Lucca’nın da DJ’iyim, orada techno çalamıyorsunuz haliyle. Mekâna, şehre, kulübe göre müzik yapabildiğime inanıyorum. İnsanları eğlendirmeye çalışıyorum.

Bugüne kadar hangi önemli festivallerde çaldın?

- Mesela New York Electric Days... Ibiza’da birçok kulübe gittim. Misicon diye bir partileri var. Cumaları yapıyorlar. O da çok iyiydi mesela.

Yarışmayla hayatında bir şey değişti mi?

- Değişti. biraz daha söz sahibi olduğumu hissediyorum ve hissettiriyorlar bana. Bir de Türkiye’ye dönüşte biri beni havaalanında tanıyıp tebrik etti, çok hoşuma gitti.

100 bin Euro’luk bir de ödül kazandın. Ne yapacaksın ödülünle?

- Bu, bildiğimiz manada bir ödül değil. O parayla sizin kariyerinize yatırım yapıyorlar. Gereken cihazlara, yurtdışı bağlantılarınıza falan harcıyorlar.

EN BEĞENDİĞİ 3 DJ

- Yerli: Mahmut Orhan, Efe Kantel ve Doruk Güralp...

- Yabancı: Carl Cox, Luciano, Marco Carola...