Dünyanın en iyi çifti seçilebilirler!

ABD’nin reality show ve magazin kanalı E! Entertainment Television’ın düzenlediği “En iyi TV Çifti” anketi listesine; Kanal D’nin sevilen dizisi Vatanım Sensin’in romantik ikilisi Hilal ve Leon aday oldu. Miray Daner ve Boran Kuzum’un hayat verdiği Hilal ve Leon karakterleri herkesi derinden etkilemeyi başarmıştı. Kanalın internet sitesi www.eonline.com üzerinden yapılan oylama ile 2018’in en iyi televizyon çifti seçilecek.

Aşamalı olarak gerçekleştirilecek olan anketin ilk aşaması 64 çift üzerinden 31 Ocak 2018’e kadar yapılacak sonrasında ise çift sayısı 32’ye düşecek. 16 çift belirlendikten sonra son aşama ve oylamaların belirlendiği gün bugün. Dünyanın en iyi çifti bugün belirlenecek. Hilal ve Leon’un kapıştığı diziler arasında, The Vampires Diaries, The Originals, The Stranger Things, The 100, Shameless, Lucifer, Sense8, Outlander, Shadowhunters, Supergirl, Arrow, Flash, Riverdale, The X-Files gibi dünyaca ünlü diziler var.