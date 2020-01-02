Dünyanın En İyi Balı Ödülü Türkiye’ye Verildi

Mersin’in Toroslarında bir aile geleneği olarak arı ürünleri üreten Eğriçayır Balı, 300 yıldan bu yana aynı kalite ile arı ürünlerini üretmeye devam ediyor. Eğriçayır Balı’nın sahibi Celal Çay, ailenin son kuşağı olarak, günümüz şartlarında en iyi balı üretme gayretlerinin sürdüğünü anlattı ve şöyle devam etti:



“İyi bal üretmek için çok emek veriyoruz. Organik sertifikalı arıcılık yaptığımız için kovanlarımızı tarım ve sanayi arazilerine yaklaştıramıyoruz. Bahardan yaz sonuna kadar Toros yaylalarında kovanlarımızın yanında yaşıyoruz."

Mersin Toroslarında ürettikleri organik polifloralı çiçek balı ile genel bal yarışmasına katıldıklarını ve ballarının polifloralı çiçek balı kategorisinde birinci olarak altın madalya ile ödüllendirildiğini aktardı.



Dört adet bal kategorisinin altın madalya ile ödüllendiği, birincileri arasında tekrar bir değerlendirme yapıldığını belirten Çay, “Dünyanın her yerinden gelen 400’e yakın bal arasında polifloralı çiçek balımız dünyanın en iyi balı seçilerek büyük kupanın sahibi oldu. Tüm dünya arıcılarının toplandığı kongrede Türk arıcısı adına orada olmaktan gurur duyuyorum.” şeklinde konuştu. Eğriçayır Balı olarak, 2009 yılından bu yana sürekli bal yarışmalarına katıldıklarını söyleyen Çay, ilk ödüllerini 2009 yılında Fransa Apimondia’ dan gümüş madalya olarak aldıklarını vurguladı. Sonrasında İtalya’da yapılan organik bal yarışması BİOLMİEL ‘de altın madalya ile ödüllendirildiklerini aktaran Çay, “Slovenya da Apimedica kongresinde gümüş ve Kiev’de 2013 yılında toplanan Apimondia kongresinde Gümüş madalya alarak çıtayı bir basamak yükselmiş olduk. Her iki yılda bir farklı kıtalarda toplanan dünya arıcılık örgütü Apimondia 2017 yılında İstanbul’da karakovan balında bir altın madalya aldık ve 3 gümüş,1 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya ile ödüllendirildik. Dünya Arıcılık Kongresi’nde de dünyanın en iyi balı ile altın madalya ve kupa aldık hedefimiz bu kupayı hep ülkemize getirmekti. 2 yıl sonra da Rusya’da yapılacak olan Apimondia yarışmasına katılacağız. ” diye konuştu.





Eğriçayır ürünleri organik arıcılık sertifikasına sahip

Organik sertifikalı arıcılık yaptıkları için tarım ve sanayi arazilerine yakın bölgelere kovanlarını yerleştirmediklerini belirten Çay, balı kimyasal ilaçlar ile kirletmeden, organik bal olarak tüketiciye ulaştırdıklarını söyledi.



Yarışmaya giren balların yarısının tarım ilacı içeriyor olmasından dolayı analiz sürecini geçemediğini aktaran Çay, “Bu durum dünyada bal konusunda ciddi önlemler alınması gerektiğini gösteriyor. Birkaç kategoride balı değerlendiriyorlar. Tadına, kokusuna ve kıvamına baktıktan sonra ambalajını inceleyerek en iyi balı seçiyorlar” dedi.



600’e yakın kendi arı kovanlarının yanında, yaklaşık 25 sözleşmeli profesyonel arıcı ile de çalışarak üretim yaptıklarını aktaran Çay, çiçek balı, polifloralı balı, keçiboynuzu balı gibi birçok bal çeşidini ürettiklerini vurguladı. 25 sözleşmeli arıcının kendi standartlarına uygun bal ürettiklerini aktaran Çay, “ Arıcılarımız organik sertifikasyon firması tarafından denetleniyor. Ayrıca kendi iç denetimimizi oluşturarak aldığımız balları kontrolden geçirdikten sonra paketlemesini yapıp üreticiye sunuyoruz. Arıcılarımızın eğitimine önem vererek sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyoruz ” dedi.





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