Dünyanın en iyi 50 üniversitesi

09 Ağustos 2017 - 10:48Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 10:48
Eğitim konusunda otorite kabul edilen derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE)12 yıldır hazırladığı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Oxford Üniversitesi 1. sıraya yerleşerek zirveye yükselen ilk İngiliz üniversitesi oldu.
Eğitim, araştırma, alıntılanma sayısı, endüstri geliri ve okulların uluslarası görünümlerinin temel alındığı araştırmada ilk 500'e Türkiye'den 5 okul girdi.
Genel sıralamada Oxford 1. olurken, eğitim sıralamasında Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi yerini korudu. Alıntılanma sayısında ise tıp alanında eğitim veren St. Goerge's, London Üniversitesi liderliği başka okullara bırakmadı.
Times Higher Education tarafından 12 yıldır hazırlanan listede son 5 yıldır Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü 1. sırayı başka bir okula bırakmıyordu.
Ancak bu sene açıklanan listede 1. sıra değişti. Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi 2. sıraya gerilerken Oxford Üniversitesi 1. sıraya yerleşti.
İşte ilk 50:
1 University of Oxford
2 California Institute of Technology
3 Stanford University
4 University of Cambridge
5 Massachusetts Institute of Technology
6 Harvard University
7 Princeton University
8 Imperial College London
9 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich
10 University of California, Berkeley
11 University of Chicago
12 Yale University
13 University of Pennsylvania
14 University of California, Los Angeles
15 University College London
16 Columbia University
17 Johns Hopkins University
18 Duke University
19 Cornell University
20 Northwestern University
21 University of Michigan
22 University of Toronto
23 Carnegie Mellon University
24 National University of Singapore
25 London School of Economics and Political Science
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