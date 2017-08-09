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    Dünyanın en iyi 50 üniversitesi

    Hürriyet Haber
    09 Ağustos 2017 - 10:48Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 10:48

    Eğitim konusunda otorite kabul edilen derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE)12 yıldır hazırladığı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Oxford Üniversitesi 1. sıraya yerleşerek zirveye yükselen ilk İngiliz üniversitesi oldu.

    • Eğitim, araştırma, alıntılanma sayısı, endüstri geliri ve okulların uluslarası görünümlerinin temel alındığı araştırmada ilk 500'e Türkiye'den 5 okul girdi. 

      Genel sıralamada Oxford 1. olurken, eğitim sıralamasında Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi yerini korudu. Alıntılanma sayısında ise tıp alanında eğitim veren St. Goerge's, London Üniversitesi liderliği başka okullara bırakmadı. 

      Times Higher Education tarafından 12 yıldır hazırlanan listede son 5 yıldır Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü 1. sırayı başka bir okula bırakmıyordu.

      Ancak bu sene açıklanan listede 1. sıra değişti. Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi 2. sıraya gerilerken Oxford Üniversitesi 1. sıraya yerleşti.

      İşte ilk 50:

       
      1 University of Oxford
    •  
      2 California Institute of Technology
    •  
      3 Stanford University
    •  
      4 University of Cambridge
    •  
      5 Massachusetts Institute of Technology
    •  
      6 Harvard University
    •  
      7 Princeton University
    •  
      8 Imperial College London
    •  
      9 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich
    •  
      10 University of California, Berkeley
    • 11 University of Chicago
    •  
      12 Yale University
    •  
      13 University of Pennsylvania
    •  
      14 University of California, Los Angeles
    •  
      15 University College London
    •  
      16 Columbia University
    •  
      17 Johns Hopkins University
    •  
      18 Duke University
    •  
      19 Cornell University
    20 Northwestern University
    • 21 University of Michigan
    •  
      22 University of Toronto
    •  
      23 Carnegie Mellon University
    •  
      24 National University of Singapore
    •  
      25 London School of Economics and Political Science
    •  
      26 University of Washington
    •  
      27 University of Edinburgh
    •  
      28 Karolinska Institute
    •  
      29 Peking University
    •  
      30 École Polytechnique Fédérale de Lausanne 
    • 31 LMU Munich
    •  
      32 New York University
    •  
      33 Georgia Institute of Technology
    •  
      34 University of Melbourne
    •  
      35 Tsinghua University
    •  
      36 University of British Columbia
    •  
      37 University of Illinois at Urbana-Champaign
    •  
      38 King’s College London
    •  
      39 University of Tokyo
    •  
      40 KU Leuven
    • 41 University of California, San Diego
    •  
      42 McGill University
    •  
      43 Heidelberg University
    •  
      44 University of Hong Kong
    •  
      45 University of Wisconsin-Madison
    •  
      46 Technical University of Munich
    •  
      47 Australian National University
    •  
      48 University of California, Santa Barbara
    •  
      49 Hong Kong University of Science and Technology
    •  
      50 University of Texas at Austin

    • Türkiye'den ilk 500'e giren okullar

      Türkiye'den ilk 500'e giren okullar

      Koç Üniversitesi 267

    •  
      Sabancı Üniversitesi 335
    •  
      Bilkent Üniversitesi 353
    •  
      Atılım Üniversitesi 402
    •  
      Boğaziçi Üniversitesi 407
    •  
    Etiketler: Üniversite , en iyi 50 , Akademi
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