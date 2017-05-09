Dünyanın en iyi 10 plajı

1. Navagio, Zakynthos, Yunanistan

Sarp beyaz uçurumların eteğinde bulunan Zakintos'un saklı kalmış bakir Navagio Koyu dünyadaki en mavi denize sahip. Ayrıca plajı da süsleyen bir gemide bulunur. 1980 yılında sigara kaçakçılığı yapanların karaya vuran gemilerini terk ettikleri günden beri buradadır. Gemi, plaja güzel bir görüntü katar. Türkiye'nin yanıbaşında olan bu muhteşem plaj için tatil rotanızı Yunanistan'a çevirebilirsiniz.

2. Playa San Miguel, Ibiza, İspanya

Doğası bozulmuş olmasına rağmen Akdeniz'in saklı kalmış en güzel plajlarından biridir. Denizi ve plajı çok fazla ilgi görür.

3. Whitehaven, Whitsunday Adaları, Avustralya

Yağmur ormanlarının arasında kalan bir adada tatil yapma fikri oldukça güzel geliyor değil mi? Whitehaven, Avustralya'nın en iyi sahili olarak biliniyor. Burada mavinin her tonunu yakalamak mümkün. Plaj 7 km boyunca uzanır, uçsuz bucaksız plajda beyaz kumların içerisinde yürüme imkanına sahip olabilirsiniz. Aktivite olarak ise snorkelling yapabilirsiniz.

4. Palawan, Filipinler

Palawan, doğa ile iç içe bir tatil isteyenlerin gözde yerleri arasındadır. Muhteşem bir güzelliğe sahip bir plaja cennetten bir köşe demek mümkün. Tekne ile koylara da yanaşabilirsiniz.

5. Ölüdeniz, Fethiye, Muğla

Türkiye'nin en güzel plajlarından biri olan Ölüdeniz popüler destinasyonlardan. Sakin ve berrak bir denize sahip. Denizin kendi kendini yenileme özelliğiyle tertemiz bir denize girme şansı bulabilirsiniz.

6. Paradise Adası, Bahamalar

Beyaz kumlarıyla, turkuaz deniziyle tatil için oldukça cezbedici yerler arasında yer alır. Bahamalar'ın 2000 küçük adasından biri olan Paradise Adası'ndaki kumlar pırıl pırıldır ve her daim hava güneşlidir. Atlantik Okyanusu'nun en güzel noktaları arasında Paradise Adası yer alır.

7. Kavros Plajı, Girit, Yunanistan

Bu plaj sessiz ve sakin bir tatil arayışında olanların tercih edeceği yerlerden. Denizi sığ ve berrak sulara sahip.

8. Phi Phi Adası, Tayland

Rengarenk, çeşit çeşit tropik balıkla birlikte yüzmek Phi Phi Adası'nda son derece keyifli bir deneyim. Ancak kimi zaman burada yüzmek biraz korkutucu da olabilir. Çünkü zararsız siyah uçlu resif köpekbalıklarını görme ihtimaliniz yüksek.

9. La Digue, Seyşel Adaları

Balayı çiftlerinin tercih ettiği yerlerin başında gelen Seyşel Adaları keşfedilmeyi bekleyen plajları ile de ünlü. Bu nedenle oldukça temiz denize ve kuma sahiptir.

10. Bowman Plajı, Sanibel Adası, Florida

Bowman Plajı'nda tamamen deniz kabuklarıyla kaplı bir görüntü hakim. Meksika Körfezi kıyısında yer alan Bowman Plajı'nın denizi her tonda maviliği sahip.