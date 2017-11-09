Dünyanın en ilginç 5 işi

Yüzlerce farklı danışmanlık alanından, teknik bir sürü meseleyi çözen meslek dalları çıktı ortaya. Hepsi saymakla bitmez ama sizler için enteresan 5 mesleği derledik.
Aroma Üreticisi
İngilizcesi “flavorist” olan bu mesleğin tam Türkçe karşılığı yok ama bu doğal veya yapay tatlar üreten kişilere “aroma üreticisi” olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Aroma konusu özellikle paketli gıda üreticileri için önemli bir konu. Bu mesleği genellikle kimyagerler icra ediyor.
Oje İsmi Koyucu
Yine dilde tam bir karşılığı olmayan yeni bir meslekle karşı karşıyayız. Kadınların sürmekten hoşlandığı yüzlerce farklı renk tonunda ojenin isminin olduğuna inanmak dahi zorken bu işi yaparak para kazanan insanların olduğunu düşünmek insanı şaşırtıyor olsa da gerçek.
Profesyonel Etik Bilgisayar Korsanları (Etik “hacker”lar)
Bilgisayar korsanlığı denince genellikle karanlık odalar, bilgisayar başında saatlerce vakit geçiren çılgın insanlar resmedilir. Ancak bu işi profesyonel olarak yapan kişiler ve hatta korsanlığı bir hizmet olarak sunan şirketler var. Bu şirketler web sitelerini gelecekte kötü korsanlar “hack”lemesin diye önden test edip raporluyorlar.
Feng Shui Danışmanı
Feng Shui, Taoist prensiplere dayanan antik bir Çin bilimi ve sanatı. Feng Shui yaşam enerjisi olduğuna inanılan “Çİ” enerjisinin akışına odaklanıyor. Çİ enerjisinin akışının iyiliği, sağlığı ve hayatın gidişatını etkilediğine inanılıyor. Feng Shui danışmanları da işte bu enerjinin mekanlarda sorunsuzca akması için dekoratif önerilerde bulunuyor. Eşyalar, renkler, objeler buna göre yerleştiriliyor.
Renk Uzmanları
Duvardaki renkler, kıyafetlerdeki renkler hatta elektronik cihazlarımızdaki renkler… Hepsi özenle hazırlanıyor ve psikoloji üzerindeki etkileriyle ilgili yüzlerce farklı araştırma yapılıyor. İşte renk uzmanları bu araştırmalar ve insanların eğilimlerine göre yeni renkler tasarlıyor ve insanların kullanımına sunuyor.
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