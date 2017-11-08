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    Rus milyarder balayı için kiraladı. Haftalık kirası bir villa parası...

    Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla) (DHA)
    08.11.2017 - 13:02 | Son Güncelleme:

    BODRUM’a, dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı 'Silver Fast' demir attı. Haftalık kirası 2 milyon 400 bin lira olan, 80 milyon euro değerindeki yatın, kente balayına gelecek milyarder Rus bir çift tarafından kiralandığı öğrenildi.

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    • İşte dünyanın en hızlı yatının fotoğrafları
    • İşte dünyanın en hızlı yatının fotoğrafları
    • İşte dünyanın en hızlı yatının fotoğrafları
    • İşte dünyanın en hızlı yatının fotoğrafları

    Dünyanın en zenginlerine üst düzey hizmet veren bir firmaya ait 'Silver Fast' adlı lüks sürat yatı, dün akşam saatlerinde Bodrum’a geldi. Mantar Burnu’ndaki gemi yanaşma iskelesinde akaryakıt ve gıda takviyesi yapılan yat, daha sonra Bodrum Kalesi açıklarına demirledi.

    Rus milyarder balayı için kiraladı. Haftalık kirası bir villa parası...Yatın, balayına kente gelecek milyarder Rus çift tarafından kiralandığı öğrenildi. Çiftin, aileleriyle birlikte 10 günlük balayı tatili yapacağı belirtildi.

    Tatil yapacak Rus çift ve ailesinin ismi sır gibi saklanırken, yatın bu akşam veya gece yarısı Bodrum’dan ayrılarak Mikonos’a gideceği öğrenildi.

    Rus milyarder balayı için kiraladı. Haftalık kirası bir villa parası...HAFTALIK KİRASI BİR VİLLA PARASI

    Avustralyalı bir firma tarafından üretilen Silver Yachts’ın, yakıt ikmali yapmadan tam 6 bin deniz mili gidebildiği ve 27 knot hızında seyir yapabildiği belirtildi. İçerisinde her türlü lüks ile konforu barından yatın haftalık kirasının, yaklaşık 2 milyon 400 bin lira olduğu ifade edildi.

    2015 yılında dizayn edilen yatın ana güvertesinde panoramik büyük pencereler bulunuyor. İçerisinde sinema salonu, fitness salonu, spa, sauna, masaj odası, güzellik salonu, jakuzi, kış bahçesi, çalışma odası, özel güneşlenme bölümü, master süit, banyolar, giyinme odası ve 20 kişilik yemek salonu bulunan Silver Fast, dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı ünvanına sahip olması ile tanınıyor.

    Rus milyarder balayı için kiraladı. Haftalık kirası bir villa parası...

    Etiketler: Muğla , Silver Fast'
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