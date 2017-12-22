Dünyanın en hızlı SUV’u geliyor! 2018'de Türkiye'de...

Alfa Romeo Marka Direktörü Sinan Saip Bel, kasım ayı içinde satışa sundukları 2.0 litre benzinli motorlu ve 4 tekerlekten çekişli Stelvio modelinin müşterilerden çok olumlu tepki aldığını; gelecek yılın ikinci yarısında satışa sunacakları 510 HP’lik Stelvio Quardofoglio için sipariş almaya başladıklarını da belirtti.

510 BEYGİR GÜCÜNDE

Alfa Romeo tarihindeki ilk SUV modeli konumunda olan Alfa Romeo Stelvio'nun ateşli Quadrifoglio versiyonu, 50:50 ağırlık dağılımı, kompozit karbon fiber malzemelerle üretilen hafif karoseri ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle dikkat çekiyor.

Ferrari’nin teknoloji ve mühendislik deneyimi ile geliştirilen Stelvio Quadrifoglio'da, 2.9 litre, Twin-Turbo V6 motor görev alırken, tam 510 beygirlik güç üretiyor. Stelvio Quadrifoglio 0’dan 100’e hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlayarak başarılı bir performans ortaya koyuyor.

DAĞ GEÇİDİ GİBİ

İsmini İtalya'nın en yüksek dağ geçidi olan Passo dello Stelvio'dan alan Stelvio Quadrifoglio, kendisini sınıfının en iyi performansa sahip SUV’si yapan iki özelliğe sahip: 1830 kg’lik boş ağırlığıyla bu model, kategorisindeki en iyi ağırlık/güç oranına (3.6 kg/HP) ve en iyi spesifik güce sahip (176 HP/l). Stelvio Quadrifoglio iki aks arasındaki ağırlık dağılımı sayesinde başarılı sürüş keyfi sunuyor.