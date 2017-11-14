Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Dünyanın en hızlı bilgisayarı yine Çin’den

Dünyanın en hızlı bilgisayarı yine Çin’den

AA
14.11.2017 - 09:40 | Son Güncelleme:

Çin, dünyanın en hızlı bilgisayarı sıralamasında birinciliğini korudu

ABD ve Almanya’daki bilgisayar uzmanları tarafından yılda iki kez hazırlanan “Dünyanın En Hızlı 500 Süper Bilgisayarı” listesinde Çin'in süper bilgisayarı Sunway-TaihuLight saniyede 93 Petaflopluk işlem gücüyle birinci, yine Çin üretimi süper bilgisayar Tienhı-2 de 33,9 petaflopluk işlem gücüyle ikinci oldu.

Listenin üçüncü sırasında İsveç’ten 19,6 petaflop gücündeki Piz Daint yer alıyor. Bu bilgisayarları, Japonya’dan 19,1 petaflop gücüyle Gyoukou, 5. sırayı ise ABD’den 17,6 petaflop gücünde Titan adlı bilgisayarlar izliyor.

Saniyede 1 katrilyon işlem gücü olarak tanımlanan petaflop, dünyanın en hızlı bilgisayarlarının erişebildiği hız birimi olarak ifade ediliyor.

Bu arada Sunway-TaihuLight, son 2 yılda yapılan 4 sıralamada birinciliği kimseye kaptırmadı. Söz konusu süper bilgisayar, Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinin Vuşi vilayetinde bulunan Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi'nde yer alıyor.

Hız konusunda 6 kez birinciliği elde eden Tienhı-2'de dünyanın en büyük çip üreticisi ABD'li Intel'in işlemcileri kullanılırken Sunway-TaihuLight'da bütünüyle Çin üretimi işlemciler bulunuyor.

Şubat ayında Tiencin kentindeki Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi’nde süper bilgisayar Tienhı-3’ün üretimine başlandığı, işlemcilerinden işletim sistemine kadar tamamen yerli olarak üretilecek süper bilgisayarın 2020’den önce tam kapasiteyle hizmet vereceği açıklanmıştı.

Söz konusu Tienhı-3’ün Sunway-TaihuLight’tan 10 kat daha hızlı olacağı ve saniyede bir kentilyon işlem kapasitesine sahip olacağı belirtilmişti.

Etiketler:
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri