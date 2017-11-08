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    Dünyanın en hızlı alüminyum yatı

    Yaşar ANTER/DHA
    08.11.2017 - 23:01 | Son Güncelleme:

    BODRUM'a dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı 'Silver Fast' demir attı. Haftalık kirası 2 milyon 400 bin lira olan, 80 milyon Euro değerindeki yat, balayına gelecek milyarder Rus çift tarafından kiralandı.

    Dünyanın en zenginlerine üst düzey hizmet veren bir firmaya ait 'Silver Fast' adlı sürat yatı, önceki akşam Bodrum'a geldi. Avustralyalı bir firma tarafından üretilen Silveryachts, yakıt ikmali yapmadan 6 bin deniz mili gidebiliyor. 27 knot hızında seyir yapıyor. Mimar Espen Qeino tarafından 2015’te dizayn edilen yatın ana güvertesinde panoramik büyük pencereler bulunuyor. İçerisinde sinema salonu, fitness salonu, spa, sauna, masaj odası, güzellik salonu, jakuzi, kış bahçesi, çalışma odası, özel güneşlenme bölümü, master suit, banyolar, giyinme odası ve 20 kişilik yemek salonu var. 

    Etiketler: Yat , gazetehaberleri
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