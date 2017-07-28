Dünyanın en güzel 10 köprüsü

1. Charles Köprüsü - Prag

Prag şehrinin ünlü köprüsü Charles, Prag imparatoru dördüncü Charles tarafından yaptırılan ve günümüze kadar ihtişamını koruyabilen köprüler arasında. Prag'da turistlerin akın ettiği bu köprü şehrin en güzel simgelerinden biri.

2. Chengyang Köprüsü - Liuzhou

64 metre uzunluğunda olan ve Çin'in özerk bir bölgesinde yer alan bu güzel köprü, yağmur ve Rüzgar anlamına gelen bir isme sahip. Kapalı konumda olan köprü geleneksel Çin mimari özelliklerini yansıtan tarzı ile en orijinal köprülerden biri.

3. Ponte Vecchio - Floransa

İkinci Dünya Savaşı sırasında Floransa'da Hitler tarafından yıkılmayan tek köprü olarak tarihe geçen bu şirin köprü, Floransa'nın kalbinin attığı bir yer. Ponte Vecchio üzerinde şehrin önde gelen mücevher dükkanlarını bulmak mümkün.

4. Harbour Köprüsü - Sidney

Sidney'in en meşhur köprüsü olan ve her yıl yeni yıl kutlamalarının start verildiği kutlamara sahne olan Harbour köprüsü şehrin en önemli yapılarından birini oluşturuyor.

5. Golden Gate - San Francisco

San Francisco ile özdeşleşen dillere destan bir köprü olan Golden Gate, şehre ayak basan herkesin mutlaka fotoğraf çektirdiği bir yapı. Parlak turuncu rengi ile bilinen köprünün bu renkte yapılmasındaki amaç kötü hava koşullarında ve siste dahi köprünün görünür olması.

6. Helix Köprüsü - Singapur

Singapur'ın en orijinal köprülerinden biri olan Helix köprüsü, DNA sarmallarına benzeyen yapısı ile büyüleyici bir tasarıma sahip. 2010 yılında yayalara özel olarak kullanıma sunulan bu köprü, ülkenin önemli mimari yapıları arasında.

7. Eitai Köprüsü - Tokyo

Tokyo'nun simge yapıları arasında bulunan Eitai köprüsü, tamamı çelik malzemesi ile dikkat çekici güzellikte. Çelik yapısı ile köprü depremlere karşı da tam dayanıklılık sunuyor.

8. Mostar Köprüsü - Bosna Hersek

1993 yılında savaşlar nedeniyle yıkılan ve tekrar inşa edilen Bosna Hersek'in göz alıcı köprüsü olan Mostar, 2004 yılında hizmete açıldı.

9. Brooklyn Köprüsü - New York

New York ile özdeşleşen Brooklyn Köprüsü, Manhattan ve Brooklyn şehirlerini birbirine bağlayan bir köprü. Araçlara ve bisikletlere ayrılan bölümler arasında her gün yüzlerce kişinin kullandığı bu köprü dünyanın en ünlü köprülerinden biri.

10. Tower Köprüsü - Londra

Londra'nın en meşhur yapılarından biri olan Tower köprüsü, açılır ve kapanır formu ile Thames Nehri üzerinde yer alıyor ve muhteşem İngiliz mimarisi ile turistleri büyülüyor.