Dünyanın en güvenilir telefonu: Finney!

Bitcoin ile birlikte tanıdığımız Blockchain, yavaş yavaş farklı iş modellerinde de karşımıza çıkmaya başlıyor. Daha önce, bunun akıllı telefon tarafına da sıçrayacağı ve kriptolu telefonlara sahip olacağımız söylenmişti. Şimdi ise bu yavaş yavaş gerçek oluyor. Sirin Labs tarafından geliştirilme aşamasında olan Blockchain tabanlı Finney akıllı telefonu, tamamen kriptolu yapısıyla kişiye özel olacak ve kripto para birimlerini tutmak için cüzdan olarak kullanılabilecek.

Sirin Labs, daha önce 14 bin Dolar değerinde Solarin akıllı telefonlarıyla tanınıyor. Şimdi de açık kaynak kodlu ve blok zincirini desteklemek için özel olarak hazırlanan Sirin işletim sistemi ile çalışacak yeni bir yapı üzerine giden Sirin Labs, Finney cihazlarını çeşitlendirme düşüncesinde. Akıllı telefon ve ileride gelecek hepsi bir arada PC modeli de plan dahilinde yer alıyor. Böylece kripto cüzdanlar ve güvenli alışveriş için bir altyapı yaratması isteniyor.

Yeniden The Finney'e dönecek olursak, telefonun 1000 Dolar civarında bir fiyata sahip olacağı şu an öngörülüyor. Telefonda bilinen teknik özellikler arasında ise, 256 GB dahili bellek ve 16 MP kamera yer alıyor.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: EN KORKUNÇ iPHONE KILIFLARI