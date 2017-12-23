Dünyanın en eski yosun fosili 1 milyar yaşında

Bilim adamları, dünyanın en eski yosun fosillerinin yaklaşık 1 milyar yaşında olduğunu tespit etti. Kanada'nın McGill Üniversitesinden araştırmacılar, ilk kez 1990'da Kanada'nın Arktik topraklarındaki Baffin Adası'nda keşfedilen, hücreli canlıların ilk örneği olduğu tahmin edilen dünyanın en eski yosun fosilinin yaşını kesin olarak tespit etmeyi başardı.

Bangiomorpha pubescens adlı yosun türüne ait fosilin bulunduğu kayalıktaki killi şist katmanına, Renyum-Osmiyum (Re-Os) denilen kimyasal tarihlendirme tekniğini uygulayan araştırmacılar, tortul katmanın 1 milyar 47 bin yıl yaşında olduğunu belirledi.

Hücreli canlıların ilk örneği olduğu kabul edilen fosilin yaşı bugüne dek tam olarak kestirilemiyordu. Fosilin yaşına dair tahminler 720 milyon yıl ile 1,2 milyar yıl arasında değişiyordu.

"Sıkıcı Milyar" o kadar da sıkıcı olmayabilir

Söz konusu bulgu, yeryüzünde canlı yaşamının oluşum evreleri içinde "Sıkıcı Milyar" olarak adlandırılan bugünden 800 milyon ile 1,8 milyar yıl öncesine ait dönemin, sanıldığı kadar "sıkıcı" olmadığına dair tartışmaları da gündeme getiriyor.

Bilim adamları söz konusu dönemde yeryüzünde yalnızca okyanuslarda arke ve bakteri popülasyonları ile bugün nesli tükenmiş sınırlı sayıda kompleks organizmanın yaşadığını varsayıyordu. Ancak yeni bulgu, söz konusu dönemin günümüzden 541 milyon yıl önce başlayan, kompleks canlıların ortaya çıkışına tanıklık eden Paleozoik devrin ilk dönemi Kambriyen döneminin hazılayıcısı olabileceğini ortaya koydu.

Kloroplast ve bikti fotosentezinin ortaya çıkışı

Araştırmacılar bunun en önemli göstergesinin bitkisel fotosentezin koşullarının sanıldığından çok daha erken oluşma ihtimalini olduğuna dikkat çekti.

Tek hücreli yosun fosilinin yaklaşık 1 milyar yaşında olduğunun tespit edilmesi, bilim adamlarının genetik mutasyonların sıklık oranlarını hesaplayan "moleküler saat" adı verilen bir bilgisayar modellemesi aracılığıyla tek hücreli canlının geçirdiği değişimlerin tarihlerine dair tahminlerde bulunmasını sağladı.

Bilim adamları böylece, Ökaryort denilen tek hücreli canlının fotosentetik özelliği olan basit bir bakteriyi yutmasıyla oluştuğu düşünülen kloroplast tabakası ve onun aracılığıyla gerçekleşen bitki fotosentezinin yaklaşık 1,25 milyar yıl önce başlamış olması gerektiğini hesapladı.

Araştırmanın sonuçları "Geology" dergisinde yayımlandı.