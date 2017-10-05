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Dünyanın en değerli şirketleri listesi 6 yılda alt üst oldu

Ceyhun KUBURLU
05.10.2017 - 11:11 | Son Güncelleme:

Teknolojideki gelişmeler dünyanın en değerli şirketleri listesini de alt üst etti.

6 yıl içerisinde gerçekleşen bu değişim Wallmart ve Exxon gibi şirketleri tahtından ederken Amazon, Facebook ve Google bu listede üst sıralara taşındı.Dünyanın en değerli şirketleri listesi 6 yılda alt üst oldu
Teknoloji devi Apple 815 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi olurken, Google 649 milyar dolarlık değeriyle listede ikinci sırada yer aldı.

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) dijital cüzdanı BKM Express'in 5. yılı medeniyle düzenlediği toplantıda yer alan bir sunumda ortaya çıkan bu tablo teknolojinin global ekonomiyi nasıl etkilediğini göler önüne serdi.

Dünyanın en değerli şirketleri listesi 6 yılda alt üst oldu

 

Etiketler: Wallmart , Exon , Amazon Facebook ve Google
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