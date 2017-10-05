Dünyanın en değerli şirketleri listesi 6 yılda alt üst oldu

6 yıl içerisinde gerçekleşen bu değişim Wallmart ve Exxon gibi şirketleri tahtından ederken Amazon, Facebook ve Google bu listede üst sıralara taşındı.

Teknoloji devi Apple 815 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi olurken, Google 649 milyar dolarlık değeriyle listede ikinci sırada yer aldı.

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) dijital cüzdanı BKM Express'in 5. yılı medeniyle düzenlediği toplantıda yer alan bir sunumda ortaya çıkan bu tablo teknolojinin global ekonomiyi nasıl etkilediğini göler önüne serdi.