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Dünyanın en değerli markası 'Amazon'

Hürriyet Haber
31.01.2018 - 12:22 | Son Güncelleme:

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından  hazırlanan ''Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500 2018'' çalışması sonuçlandı. Dünyanın en değerli markası 151 milyar dolarlık değeriyle "Amazon" oldu.

AA muhabirinin, söz konusu çalışmadan derlediği bilgilere göre, geçen  yıl 106,4 milyar dolarlık marka değeriyle üçüncü sırada yer alan ve değerini bu yıl 150 milyar 811 milyon dolara yükselten Amazon, dünya devlerini sollayarak  listenin ilk sırasında yer aldı.
 
Geçen yılki sıralamada 107 milyar dolarlık marka değeriyle ikinci olan  Apple, bu yıl da yerini korudu ve marka değerini yüzde 36,6 artırarak 146,3  milyar dolar seviyesine ulaştı.
 
Apple'ı geçen yılın şampiyonu Google izledi. Şirket bu yıl değerini  yaklaşık 12 milyar dolar artırarak yaklaşık 121 milyar dolara yükseltmesine  karşın listede iki basamak gerileyerek üçüncü sırada yer aldı.
 
Söz konusu listede bu sene değerini en yüksek oranda artıran marka  yüzde 161 ile Çinli içecek firması Wuliangye oldu. En yüksek düzeyde değer  kaybına uğrayan marka ise yüzde 43 kayıpla Japon teknoloji firması Toshiba olarak  belirlendi.
 
TÜRK MARKALARI LİSTEDE YOK
 
Araştırmanın sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde  çıktı. Listedeki ABD'li şirketlerin toplam değeri 2,5 trilyon doları geçti.
 
Global 500 listesinde marka değerinin yüzde 44'ünü (190 şirket) ABD'li  şirketler oluştururken, Çinli şirketlerin yüzde 15 (57 şirket), Japon şirketlerin  de yüzde 7'lik (35 şirket) orana ulaştığı görüldü.
 
En değerli markalar listesinde en yüksek paya sahip iş kolu yüzde 20  ile teknoloji oldu. Pastadan bankacılık yüzde 14, telekom yüzde 10, perakende ve  otomobil sektörleri de yüzde 6 pay aldı.
 
Sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri 3,7 milyar  doları bulurken, bu değere erişen olmadığı için Türk markaları sıralamada yer  almadı.
 
"TÜRK ŞİRKETLER FİZİKİ OLMAYAN UNSURLARI DA ÖNEMSEMELİ"
 
Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, araştırmaya ilişkin  yaptığı değerlendirmede, ülkelerin markalarıyla refah ve itibar edindiklerini  söyledi.
 
İlgüner, Türkiye'nin bu yarışta yerini alabilmesi için Türk  markalarının küresel rekabette daha fazla başarı elde etmesi gerektiğini  belirtti.
 
Türk markalarının yurt dışında organik büyümelerinin yanı sıra, değer  artıracak fiziki olmayan unsurları da önemsemeleri tavsiyesinde bulunan İlgüner,  tamamen benzer, belki daha da kaliteli ürünler üretme başarısını gösteren Türk  şirketlerinin ürünlerini rakiplerinden daha ucuza satmak zorunda kalmasının  başlıca nedeninin değer oluşturma konusundaki eksiklikleri olduğunu bildirdi.

Etiketler: amazon , brand finance , teknoloji
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