Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Dünyanın en çirkin domuzu görüntülendi

    Dünyanın en çirkin domuzu görüntülendi

    DHA
    23.12.2017 - 13:11 | Son Güncelleme:

    Bilim insanları, dünyanın en nadir görülen ve en çirkin, domuz türlerinden birini foto kapanla görüntüledi.

    Türü, avlanma ve doğal yaşam alanlarının azalması sebebiyle büyük bir tehlike altında olan Javalı yaban domuzunun küçük gruplar halinde yaşamlarına devam ettiği fotoğraflandı.

    Javalı yaban domuzunu görüntüleyen bilim insanlarının yeni hedefi, türün doğal yaşam alanlarını korumak.

    Araştırmayı yürüten, Chester Hayvanat Bahçesi'nden Dr Johanna Rode-Margono, 2004 yılında yapılan bir araştırmanın Javalı yaban domuzlarının sayılarının ciddi bir düşüş gösterdiğini ve bu sebeple görüntülenen Javalı yaban domuzunun büyük bir heyecan yarattığını söyledi.

    Dr Rode-Margano, Javalı yaban domuzlarının adanın en fotojenik üyeleri olmadığını ancak ada ekolojisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu ve ormansızlaştırma ve kentleşme gibi sebeplerle insanlarla eskiye göre daha sık temas ettiğini ve bununla birlikte yerel halk tarafından tarlalara zarar verdiği sebebiyle avlandığını kaydetti.

    Etiketler: domuz , foto kapan , Javalı yaban domuzu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri