Dünyanın en büyük varlık fonundan müjde

Dünyanın en büyük hedge fonu Bridgewater, hisse senedi piyasalarında risk azaltırken, dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu portföyündeki hisse payını artırıyor.

Norveç Varlık Fonu, kazançlarını artırmak ve ülkenin Petrol varlığını gelecek nesiller için korumak adına hisse payını yüzde 60'tan yüzde 70'e çekecek. Norveç Merkez Bankası yetkililerinden oluşan fon yönetim komitesi daha önce bu oranın yüzde 75'e yükseltilmesini önermişti.

975 milyar dolar büyüklüğündeki Norveç Varlık Fonu'nun İcra Kurulu Başkan Vekili Trond Grande, "Piyasanın yüksek veya düşük fiyatlandığı konusunda ve hisselerin ve tahvillerin pahalı veya ucuz olup olmadığı konusunda herhangi bir görüşümüz yok" dedi ve "Hisse satın alım kararı, stratejik bir düzlemde gerçekleşti" diye konuştu.

5 YILDA İKİ KAT DEĞERLENDİ

Son beş yıl içerisinde değerini ikiye katlayan ve portföyüne risk eklemeye devam eden fon, ikinci çeyrekte 202 milyar kron, yılın birinci yarısında ise 499 milyar kron kar elde etti.

Fon, dünyadaki tüm hisselerin toplamının yüzde 1,3'üne sahip.