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    Dünyanın en büyük pili 'yarı yarıya tamamlandı'

    BBC Türkçe
    04.10.2017 - 08:06 | Son Güncelleme:

    Tesla, Güney Avustralya'daki dünyanın en büyük pilini inşa etme planlararını yarı yarıya tamamladıklarını duyurdu.

    Dünyanın en büyük pili yarı yarıya tamamlandı

    Dünyanın en büyük 100 megavat kapasiteli pilini yapma projesi, Tesla'nın patronu Elon Musk ve Avustralyalı yazılım girişimcisi Mike Cannon arasında, Twitter'da girilen bir bahisle başladı.

    Musk, Tesla'nın rüzgar enerjisiyle dolan pili 100 gün içinde inşa edebileceklerini, başaramazlarsa Avustralya hükümetinden para almayacaklarını söylemişti.

    Dev pil, bölgede sık sık görülen elektrik kesintilerini önlemek için tasarlandı.

    Kesintilere, bölgenin aşırı bir şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarına bağımlı olmasının yol açtığı eleştirileri getiriliyordu.

    Twitter'daki iddia, Avustralya'daki başka şirketleri harekete geçirdiği yönündeydi. Üç farklı şirket, Tesla'nın teklifinden daha düşük fiyata ve daha kısa sürede pilin yapımını tamamlayabileceklerini ilan ettiler.

    Dünyanın en büyük pili yarı yarıya tamamlandı

    Fransız ortak

    150 milyon dolarlık ihaleye Tesla, Zen Energy, Carnegie Energy ve Lyon Group şirketleri katıldı.

    Pilin yanında bir de rüzgar enerjisi üretim alanı kurulmasını hedefleyen projenin ihalesini alan Tesla, Fransız şirketi Neoen ile ortaklık yaptı.

    Aslında Tesla, iddianın başladığı 100 günden çok önce pilin inşaatına girişmişti.

    Geri sayım Avustralya hükümetinin projeyi onayladığı 30 Eylül'den itibaren başladı.

    Elon Musk, Tesla'nın projeyi 100 gün içinde tamamlayamaması durumunda 50 milyon dolar kaybedeceğini söylemişti.

    Etiketler: tesla , pil , elon musk
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