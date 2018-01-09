Dünyanın en büyük ev tekstili fuarı ‘Heimtekstil’ açıldı

ALMANYA’da yılın ilk fuarı olan Heimtekstil’de bu yıl 64 ülkeden 2 bin 975 firma stant açtı. Türkiye, yurt dışında en çok katılımcı firmayla temsil edildiği fuarlardan biri olan Heimtekstil’e bu yıl 257 firmayla katıldı. 40 yıldan fazla geçmişe sahip olan Heimtekstil’de duvar, banyo, cam, mutfak ve masa tekstiliyle yatak örtüsü, dekoratif ürünler, duvar sistemleri, iplik, perde, ev tekniği, ev tekstili ve ev aksesuarlarının yanı sıra yeni teknolojiye sahip dijital baskı makineleri de sektörün beğenisine sunulacak.

TEKSTİLE ÖZEL YAZICILAR

Katılımcılar, fuarın trend ürünlerinin sergilendiği ‘Tema Parkı’nda sektörle ilgili geleceğe yönelik yeni kapsamlı projeleri görme fırsatı yakalayacak. Dijital baskı teknolojisi de geçen yıl olduğu gibi fuarda sergilenecek. Dünyanın önde gelen yazıcı üreticileri, tekstil segmenti için yeniliklerini ve teknolojilerini fuarda sunacak. Fuarda, son yıllarda mobilya ve döşeme kumaşlarının yüksek kaliteli tedarikçilerinin sayısı da güçlü bir şekilde arttı. Bu gelişme 2018 yılında da devam etti.

TASARIM ŞOVU YAŞAYACAĞIZ

Messe Frankfurt Üst Yöneticisi (CEO) Detlef Braun, fuara ilişkin açıklamasında, katılımcı sayısı açısından üst üste sekizinci yılında DA büyümeye devam ettiğini söyledi. Braun, “Fuar süresince uluslararası pazardaki liderlerin çeşitli ürün yenilikleri ve tekstil ilhamlarıyla küresel olarak eşsiz bir tasarım şovu yaşayacağız” dedi.

Ayrıca fuar kapsamında ünlü konuklar ve tanınmış endüstri uzmanlarıyla yüksek kalitede etkinlik programlarının düzenleneceğini dile getiren Detlef Braun, bu programlarda mobilya eğilimleri, tasarım, mimari ve otel endüstrisiyle ilgili konuların ele alınacağını sözlerine ekledi.

12 Ocak’a kadar açık kalacak fuarda katılımcılar, iş görüşmeleri gerçekleştirebilecek ve sektörün geleceğine ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunabilecek.