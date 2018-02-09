Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumunun direktörlüğüne bir Türk getirildi

Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu, bundan sonra IPA’in Dış İlişkiler Direktörlüğü’nü yürütecek. IPA Başkanı Errol Alden dünya çapındaki organizasyonların daha da güçlenmesi için Kerem Hasanoğlu'na teklif götürdüklerini belirterek, "Kendisi de bu önemli görevi kabul etti. Bu bizim için heyecan verici bir durum. Tecrübeleriyle kurumumuzu daha da güçlü bir noktaya taşıyacağız'' diye konuştu.

Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu olan IPA’in mülteci çocuklar konusuna verdiği öneme dikkat çeken Kerem Hasanoğlu, "Kurum, bir çocuğun yaşam hakkının her şeyden önemli olduğunu düşünüyor. Zaten çocuğun yaşam hakkı olmazsa sağlığının da bir anlamı yok. Dolayısıyla en başta dünya çocuklarının yaşam hakkı üzerinde duruyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE MÜLTECİ ÇOCUKLAR KONUSUNDA EN AKTİF ÜLKE"

Türkiye’nin mülteci çocuklar üzerine yürüttüğü projeler sonrası göreve getirilen Hasanoğlu, ülkemizin çalışmalarını dünyaya duyurmak için bu görevi kabul ettiğini belirtti. Hasanoğlu, çalışmaları daha güçlü bir şekilde vurgulayacaklarını belirterek, "Türkiye mülteci çocuklar konusunda dünyada en aktif ülke. Bu kadar çocuğun hayatının kurtulmasına vesile oluyor. O anlamda zaten yürüttüğümüz faaliyetler var. Türkiye’nin yaptığı çalışmaları daha güçlü bir şekilde vurgulayacağız. Bu şekilde bunu dünyadaki paydaşlarımızla dile getireceğiz" dedi.

''AMERİKA İLE PROJELERİMİZ OLACAK''

Türkiye’deki faaliyetleri Amerika’da da hayata geçireceklerini söyleyen Hasanoğlu, Türkiye’nin çalışmalarını uluslararası arenada duyurabilmek adına yapacaklarını şöyle anlattı:

"Dünyanın en ünlü ve önde gelen isimleriyle görüşmeler yapıyoruz. Projelerimiz de bu şekilde devam edecek. Uluslararası arenada hem kurumun hem de Türkiye’nin faaliyetleri var. Türkiye’nin dünya çapında yürüttüğü faaliyetlerin bilinirliğini artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu eski Amerikan Pediatri Başkanı’nın da dikkatini çekti. Bu yüzden de önümüzdeki günlerde Türkiye’ye bir ziyarette bulunmak istediğini söyledi. Birlikte hareket ederek Türkiye’nin adını uluslararası arenada daha güçlü bir şekilde duyuracağız. Türkiye’nin yaptıklarını daha iyi vurgulayacağız. Başka bölgelerde de birlikte neler yapabileceğimize bakacağız."