Dünyanın en büyüğüne talip oldu! Ülke karıştı, 45 ayrı protesto düzenlendi

Çevreci gruplar, Queensland eyaletindeki madenin hem küresel ısınmayı artıracağı hem de Büyük Bariyer Resifine zarar vereceğini söylerken, ülke genelinde Adaniyi Durdur sloganıyla 45 ayrı protesto gösterisi gerçekleştirildi.

Yerel haber kaynaklarında Avustralya vatandaşlarının yarısından fazlasının madene karşı olduğu belirtiliyor.

Analistler, Adaninin, başlangıç maliyeti dört milyar dolar olan madeni işletecek mali kaynağı olup olmadığını tartışırken, küresel bir trend olan fosil yakıt yatırımlarının azalması akıllardaki soruları artırıyor.

Adani tarafından yapılan açıklamada, projenin milyarlarca dolarlık bir geri dönüşü olacağı, yeni iş fırsatları doğuracağı ve kömürün Hindistana ihracıyla ülkenin Hindistanın elektrik olmayan bölgelerine elektrik verilmesinin planlandığı duyuruldu.

Adaninin Kuzey Avustralya Altyapı Tesislerinden (NAIF) maden için döşenecek raylı sistem için alacağı 704 milyon ABD dolarına güvendiği söylentileri üzerine Adani CEOsu jeyakumar Janakaraj, Eğer banklar borcu yüklenmeyi taahhüt ederse NAIFten ödeme almamıza gerek olmaz dedi.

Avustralya Muhafaza Kurumu Başkanı Geoff Cousins Adaninin NAIFten ödeme almadan iş yapmasının zor olduğunu belirterek, Güvenli bir kaynak yaratmak için çok uğraştılar ancak hiçbir banka onlara bu imkanı sunmaz. dedi.

Adaniyi Durdur sloganlı kampanyanın amacı dünyanın en büyük kömür madeninin Paris Anlaşmasını imzalayan bir ülke olan Avustralyada açılmasını engellemek olarak duyuruldu.