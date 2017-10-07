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Dünyanın en büyüğüne talip oldu! Ülke karıştı, 45 ayrı protesto düzenlendi

Hürriyet Haber
07.10.2017 - 12:38 | Son Güncelleme:

Hindistanlı madencilik şirketi Adaninin, Avustralyanın, yıllardır çevresel ve finansal sebeplerle ertelenen, en büyük madeni olacak Carmichael kömür madeni işletmesine talip olması ülke genelinde protestolara sebep oldu.

Çevreci gruplar, Queensland eyaletindeki madenin hem küresel ısınmayı artıracağı hem de Büyük Bariyer Resifine zarar vereceğini söylerken, ülke genelinde Adaniyi Durdur sloganıyla 45 ayrı protesto gösterisi gerçekleştirildi.

Dünyanın en büyüğüne talip oldu Ülke karıştı, 45 ayrı protesto düzenlendi

Yerel haber kaynaklarında Avustralya vatandaşlarının yarısından fazlasının madene karşı olduğu belirtiliyor.

Analistler, Adaninin, başlangıç maliyeti dört milyar dolar olan madeni işletecek mali kaynağı olup olmadığını tartışırken, küresel bir trend olan fosil yakıt yatırımlarının azalması akıllardaki soruları artırıyor.

Dünyanın en büyüğüne talip oldu Ülke karıştı, 45 ayrı protesto düzenlendi

Adani tarafından yapılan açıklamada, projenin milyarlarca dolarlık bir geri dönüşü olacağı, yeni iş fırsatları doğuracağı ve kömürün Hindistana ihracıyla ülkenin Hindistanın elektrik olmayan bölgelerine elektrik verilmesinin planlandığı duyuruldu.

Dünyanın en büyüğüne talip oldu Ülke karıştı, 45 ayrı protesto düzenlendi

Adaninin Kuzey Avustralya Altyapı Tesislerinden (NAIF) maden için döşenecek raylı sistem için alacağı 704 milyon ABD dolarına güvendiği söylentileri üzerine Adani CEOsu jeyakumar Janakaraj, Eğer banklar borcu yüklenmeyi taahhüt ederse NAIFten ödeme almamıza gerek olmaz dedi.

Avustralya Muhafaza Kurumu Başkanı Geoff Cousins Adaninin NAIFten ödeme almadan iş yapmasının zor olduğunu belirterek, Güvenli bir kaynak yaratmak için çok uğraştılar ancak hiçbir banka onlara bu imkanı sunmaz. dedi.

Dünyanın en büyüğüne talip oldu Ülke karıştı, 45 ayrı protesto düzenlendi

Adaniyi Durdur sloganlı kampanyanın amacı dünyanın en büyük kömür madeninin Paris Anlaşmasını imzalayan bir ülke olan Avustralyada açılmasını engellemek olarak duyuruldu.

 

Etiketler: Carmichael kömür madeni , Adaninin , kömür madeni
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