Dünyanın en büyüğünden dikkat çekici Türkiye yorumu

Dünyanın önde gelen tur operatörlerinden Thomas Cook, bu yıl Türkiye'de tatil yapmak isteyen müşterilerinin sayısında artış yaşandığını duyurdu.

İngiliz şirketi Thomas Cook'un Yönetim Kurulu Başkanı Peter Fankhauser, yaptığı açıklamada, bu yaz tüm pazarlar arasında Türkiye'nin "üstünlüğü göze çarpan destinasyon" olduğunu söyledi.

Fankhauser, şirketin müşterileri arasında popüler destinasyonların başında İspanya'nın geldiğini belirterek, Türkiye ile Yunanistan'ın da ikinciliği paylaştığını bildirdi.

Fankhauser, "İspanya halen en büyük destinasyon ancak talep yüzde 40'lardan yüzde 33'lere inerek daha normal seviyeye geldi. İspanya içindeyse Kanarya ile Balear Adaları en popüler destinasyonlar. İspanya, Doğu Akdeniz'de gördüğümüz, ödenenin karşılığının daha iyi alındığı destinasyonlara kıyasla daha pahalı hale geliyor." dedi.

Yunanistan'ın halen yaz tatillerinin ikinci popüler destinasyonu olmaya devam ettiğini belirten Fankhauser, Türkiye'nin Yunanistan'ı yakaladığını, Bulgaristan ve Mısır'ın da bu çerçevede kuvvetli performans sergilediğini dile getirdi.

1841 yılında kurulan şirket, paket tur konseptinin öncüsü olarak görülüyor.