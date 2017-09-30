Dünyanın en büyüğü geliyor

Proje 100 gün sonra tamamlanacak ve koca bir şehrin elektrik ihtiyacı bir batarya ile karşılanacak.

Tesla’nın kurucusu Musk, Avustralya'nın Adelaide kentinde düzenlenen Uluslararası Uzay Konferansı'nda bugün Mars’a ilk insanı 2022'de göndereceklerini ve kolonizasyon çalışmalarına başlayacaklarını duyurmuştu. Hemen ardından Güney Avustralya kırsallarına 3 saatlik bir yolculuk yapan dahi girişimci, Tesla bünyesinde inşa edecekleri dünyanın en büyük bataryası için başlangıç işaretini verdi.

Webtekno'nun haberine göre geçtiğimiz yıl, Avustralya hükümetinin ciddi enerji sorunları yaşadıklarını belirtmesinin ardından göreve soyunan Musk, enerji sorununu batarya inşa ederek çözebileceklerini dile getirmişti. Otoriteler tarafından başlangıçta şaka yaptığı düşünülse de ciddi olduğu sonra anlaşıldı ve karşılıklı görüşmeler bugün meyvesini verdi.

29 Eylül 2017 tarihinden 100 gün sonra, toplam 50 milyon dolara mal olacak bataryanın inşaatı tamamlanmış olacak. Musk’a göre maliyeti oldukça düşük olan bu proje, geçekleştirilmesi zor bir hedefti. Çünkü dev yapı, 100 mega watt enerji depolayabilecek ve 30.000’den fazla evin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Eylül 2016’da bataryanın hizmet vereceği bölgede meydana gelen elektrik kesintileri sonrası, sakinlerini uzun haftalar boyunca karanlıkta bırakan Avustralya hükumetinin Elon Musk’a büyük bir teşekkür borcu olsa gerek. Hükumet 90 farklı proje teklifi arasından Musk’ın fikrini seçerek, Tesla’ya faaliyet gösterdiği otomotiv sektörünün dışında tarih yazdırmış oldu. Musk zaten tarih yazıyor, ona alıştık.