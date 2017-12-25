Dünyanın en büyüğü çalışmalara başlıyor

Shell'in dev yüzer doğalgaz platformunun inşası 2012'de başladı ve Güney Kore'de Samsung ağır sanayii tarafından tamamlandıktan sonra Avustralya açıklarına götürüldü.

Batı Avustralya'nın 125 kilometre açığına kurulan platform, gelecek yıl denizde doğalgaz çıkartmaya ve işlemeye başlayacak.

Doğalgaz, 488 metre uzunluğundaki yüzer platforma pompalanacak, sıvı doğalgaz -162 dereceye soğutulacak ve daha sonra Asya ülkelerine çalışan doğalgaz tankerlerine konulup yerlerine gönderilecek.

Yüzer platform bir gemiye benzese de, çalışacağı bölgeye çekilmesi gerekiyor. Platformun doğalgaz işleme ve depolama kabiliyeti sayesinde, karadaki işleme tesislerinde olduğu gibi tankerlere aktarılması için uzun boru hatları inşa edilmesine gerek kalmıyor.

Shell platformun yılda 5,3 milyon don sıvı doğalgaz işleyebileceğini belirtiyor. Bunun Hong Kong'un yıllık ihtiyacından daha büyük bir miktar olduğu vurgulanıyor.

4 FUTBOL SAHASI, 175 OLİMPİK HAVUZ

Platformun güvertesi 4 futbol sahası uzunluğunda, depoları ise 175 olimpik havuzu doldurabilecek kapasitede.

New York'taki ünlü gökdelen Empire State binasından daha uzun olan platformun genişliği de bir Boeing 747'nin kanat açıklığından daha büyük.

Platform tam yüküyle 600 bin ton suyu yerinden ediyor. Bu da USS George Washinton uçak gemisinin yaptığının altı katından daha da fazlası.

Sıvı doğalgazı soğutmak için de saatte 50 milyon litre su kullanılıyor.

Shell platformun maliyetini hiç açıklamadı ancak Reuters haber ajansına konuşan uzmanlar 10 milyar 800 milyon ila 12 milyar 600 milyon dolar arası bir maliyetten bahsediyor.