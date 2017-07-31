Dünyanın en başarılı CEO’ları listesinde bir Türk

Özel Sinema Kulübü Sinemia’nın Kurucusu Rıfat Oğuz, yatırım ve finans alanındaki önde gelen global yayınlardan Finance Monthly tarafından, 2017 CEO Awards ödülüne layık görüldü. Finance Monthly, CEO Awards ile inovatif yaklaşımları ve stratejik vizyonları sayesinde kendi şirketlerini başarıyla yönetmenin ötesinde, sektörlerine de yön veren liderleri ödüllendiriyor. Dünyanın dört bir yanından 91 CEO’nun girmeyi başardığı listede Oğuz, Türkiye’den seçilen tek isim olarak öne çıkıyor.

Sinemia’yı 1 yıl içinde 14 kat büyüttü

Sinemia CEO’su Rıfat Oğuz, Sinemia’yı henüz iki yıl önce kurmuş olmasına rağmen, firmanın kısa sürede sinemaseverler arasında marka bilinirliği yaratmasını sağlamış ve yatırımcıların ilgisini çekmeyi başarmıştı. Sinemia, 2016’nın başında aldığı ilk yatırımı ile aynı yılın sonundaki son yatırımı arasında geçen 1 yıllık süre zarfında 14 kat büyüdü.

Merkezini Los Angeles’a taşıyor

2016’da iş modelini İngiltere’ye taşıyan Sinemia, burada elde ettiği başarının ardından bu yıl içerisinde ABD’de, biri inovasyonun merkezi Silikon Vadisi’nde, diğeri sinema sektörünün kalbinin attığı Los Angeles’ta olmak üzere iki ofis açtı. Merkezini de Los Angeles’a taşıyan marka, şimdi 246 milyon sinema seyircisinin olduğu ABD pazarında hızla büyümesini sürdürüyor.

“Sinemia globalde de yankı buluyor”

Sinemia Kurucusu Rıfat Oğuz ödülle ilgili olarak, “Sinemia olarak sinema deneyimini daha kolay, daha hızlı ve daha keyifli hale getirmek için çaba gösteriyoruz. Bu çabamız, Türkiye’nin ötesinde global olarak da yankı buluyor. Tüm bu gelişmeler içerisinde, Sinemia’nın başarısının uluslararası kurumlar tarafından ilgi görüyor olduğunu görmek, benim ve ekibim için çok gurur verici” dedi.