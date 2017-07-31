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    Dünyanın en başarılı CEO’ları listesinde bir Türk

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 10:43Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 10:43

    Sinemia Kurucusu Rıfat Oğuz, İngiltere merkezli global finans yayını Finance Monthly’nin her yıl açıkladığı CEO Awards ödülüne layık görüldü. Sinemia’ya Türkiye ve İngiltere’nin ardından, bu yıl ABD pazarında da hız kazandırmak için çalışmalarını yoğunlaştıran Oğuz, bir yıllık sürede şirketini 14 kat büyütmeyi başarmıştı. Sinemia CEO’su, inovatif yaklaşımları ve stratejik vizyonlarıyla öne çıkan liderlerin yer aldığı listede Türkiye’den seçilen ilk iş insanı olarak da dikkat çekiyor.

    Özel Sinema Kulübü Sinemia’nın Kurucusu Rıfat Oğuz, yatırım ve finans alanındaki önde gelen global yayınlardan Finance Monthly tarafından, 2017 CEO Awards ödülüne layık görüldü. Finance Monthly, CEO Awards ile inovatif yaklaşımları ve stratejik vizyonları sayesinde kendi şirketlerini başarıyla yönetmenin ötesinde, sektörlerine de yön veren liderleri ödüllendiriyor. Dünyanın dört bir yanından 91 CEO’nun girmeyi başardığı listede Oğuz, Türkiye’den seçilen tek isim olarak öne çıkıyor.

    Sinemia’yı 1 yıl içinde 14 kat büyüttü

    Sinemia CEO’su Rıfat Oğuz, Sinemia’yı henüz iki yıl önce kurmuş olmasına rağmen, firmanın kısa sürede sinemaseverler arasında marka bilinirliği yaratmasını sağlamış ve yatırımcıların ilgisini çekmeyi başarmıştı. Sinemia, 2016’nın başında aldığı ilk yatırımı ile aynı yılın sonundaki son yatırımı arasında geçen 1 yıllık süre zarfında 14 kat büyüdü.

    Merkezini Los Angeles’a taşıyor

    2016’da iş modelini İngiltere’ye taşıyan Sinemia, burada elde ettiği başarının ardından bu yıl içerisinde ABD’de, biri inovasyonun merkezi Silikon Vadisi’nde, diğeri sinema sektörünün kalbinin attığı Los Angeles’ta olmak üzere iki ofis açtı. Merkezini de Los Angeles’a taşıyan marka, şimdi 246 milyon sinema seyircisinin olduğu ABD pazarında hızla büyümesini sürdürüyor.

    “Sinemia globalde de yankı buluyor”

    Sinemia Kurucusu Rıfat Oğuz ödülle ilgili olarak, “Sinemia olarak sinema deneyimini daha kolay, daha hızlı ve daha keyifli hale getirmek için çaba gösteriyoruz. Bu çabamız, Türkiye’nin ötesinde global olarak da yankı buluyor. Tüm bu gelişmeler içerisinde, Sinemia’nın başarısının uluslararası kurumlar tarafından ilgi görüyor olduğunu görmek, benim ve ekibim için çok gurur verici” dedi.

     

     

    Etiketler: Sinemia , girişimcilik , Sinema
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