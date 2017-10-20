Dünyanın en akıllı şemsiyesi: Air Shield Umbrella

Son yıllarda birçok akıllı şemsiye satışa sunuldu ve bunlar genelde sık sık kaybolan şemsiyeleri yanınızda tutmak için tasarlandı. Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanan ve geride bıraktığınız zaman bildirim veren şemsiyeler size yüksek teknoloji geliyorsa bir de Air Shield Umbrella konseptine bakın. Akıllı şemsiye en baştan akılcı tasarımıyla fark yaratıyor. Tutma kolundaki hava pompasıyla tek tuşla açılarak saniyeler içerisinde yağmura karşı korumaya başlıyor. Otomatik olarak açılarak birçok klasik şemsiyede yaşanan sıkışma sorunun ortadan kaldıran şemsiye, fotoğraflarında da görüldüğü üzere oldukça büyük.





Log.com.tr'ni haberine göre şemsiye açıldığı zaman omuzlarınızın altına kadar iniyor ve şeffaf olduğu için görüşünüzü kesmiyor. Ayrıca üst bölümüne yerleştirilen LED ışık sistemiyle gece de rahatlıkla kullanılabiliyor. Yine üst bölümüne konulan hava çıkışıyla rüzgarlı havalarda tersine dönmeyen Air Shield Umbrella, tüm kabloları gizli olduğu için de bir ışın kılıcı gibi görüntü çiziyor.

Çok yüksek kalite malzemelerden hazırlanan Air Shield Umbrella’nın satışı fiyatı hakkındaysa henüz bir açıklama bulunmuyor.